Chadwick Boseman morto di cancro/ Addio alla star di Black Panther, aveva 43 anni

Chadwick Boseman non ce l’ha fatta. L’attore americano, famoso in particolare per avere interpretato il supereroe Black Panther nel film della Marvel, è morto. Aveva solo 43 anni e da diverso tempo stava lottando contro un cancro al colon che purtroppo ha avuto la meglio. La malattia gli era stata diagnostica quattro anni fa, nel 2016, ma pubblicamente lo stesso non ne aveva mai parlato, ed anche per questo molti dei suoi fan ne erano all’oscuro. Come se nulla fosse aveva continuato a lavorare sul set, regalando interpretazioni magistrali in diversi film campioni d’incasso. La comunicazione del decesso è stata data attraverso gli account dei social media dello stesso Boseman in cui si legge «E’ stato l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther. E’ morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la famiglia». Come accennato in apertura, Boseman è famoso soprattutto per aver interpretato la Pantera Nera, che è il primo supereroe di colore in assoluto ad aver popolato l’universo Marvel. Era il 2018 e la pellicola hollywoodiana ambientata nel regno immaginario del Wakanda sbancò il botteghino, incassando oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, e ricevendo la nomination agli Oscar come miglior film, prima volta che succedeva per un’opera tratta da un fumetto.

CHADWICK BOSEMAN, IL RICORDO DEI COLLEGHI

Diversi i film in cui ha recitato, a cominciare da “42”, in cui Boseman interpetava l’icona del baseball Jackie Robinso, quindi “Get on up”, dove vestì invece i panni di James Brown. Di recente lo abbiamo visto in «Da 5 Bloods» di Spike Lee, mentre nel 2022 uscirà il sequel di “Black Panther”, una recitazione quindi “postuma”. La famiglia, attraverso una dichiarazione, ha descritto Boseman come «Un vero combattente, ha perseverato in tutto riuscendo a partecipare a grandi progetti cinematografici tra innumerevoli interventi chirurgici e cicli di chemioterapia». Numerose le reazioni sui social alla notizia, a cominciare dai colleghi della Marvel, come ad esempio Brie Larson, protagonista di «Captain Marvel», che su Twitter ha postato un cuore spezzato con l’aggiunta della scritta «non sarai mai dimenticato». Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, ha invece commentato: «Riposa in pace, grazie per la tua luce e per aver condiviso il tuo talento con il mondo».



