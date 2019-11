Chando Erik Luna/ “Ho pensato di uccidermi!”: Manila Gorio la “causa”?

Chando Erik Luna, raggiunto da Novella 2000 confessa: “Sono stato così male che ho pensato di uccidermi!”. Il gossip, evidentemente, lo stava distruggendo. Il modello ribadisce di avere avuto solo rapporti professionali con Manila Gorio, nulla di più. “Sono stato stupido a fidarmi di lei. Pensavo fosse un gioco. Mi avevano detto che Manila era una brava persona, che era un personaggio famoso, ma invece è pericolosa e farebbe di tutto pur di attirare l’attenzione su se stessa”. Proprio la Gorio l’ha anche accusata di violenza fisica. “Ma stiamo scherzando?! Sono cose inventate. Non sono un tipo violento. Non ho mai fatto male a nessuno e mai lo farò. Non riusciranno a screditare la mia immagine!”. E sulla possibilità di aver chiamato in prima persona i paparazzi per creare lo scoop, specifica: “Questa è l’ennesima idiozia! Ma se in Italia non conosco nessuno! Chi avrei potuto chiamare?”. Successivamente svela di stare “Molto meglio per fortuna, anche perché ho scoperto che una buona parte della stampa e del pubblico italiano è dalla mia parte. Vorrei che la mia brutta esperienza servisse di aiuto a chi potrebbe trovarsi nella mia stessa situazione”.

Chando Erik Luna smentisce ancora di avere avuto una storia con Manila Gorio

Chando Erik Luna confida ancora: “Essere attaccati per una cosa che non hai mai, e sottolineo mai, fatto è terribile!”. Dopo la love story con l’attrice Grecia Colmenares ha avuto modo di conoscere la nostra nazione, innamorandosene: “L’Italia mi piace tantissimo, la gente è pazzesca. Hanno creato anche un fan club per me. L’affetto del pubblico mi sta facendo dimenticare il dramma che sto vivendo per colpa di quella matta”. Il modello poi conferma la sua bisessualità: “Sì, sono bisex e non ho problemi a dirlo. Credo che il sesso sia un elemento universale e senza limiti. Sono stato sia con donne sia con uomini, ma vorrei precisare: mai con trans, nemmeno operate! Mi sono sposato con la ex modella Svenja Born, ma poi è finita. Fidanzato con una coniglietta di playboy, Layla Roberts, con la fotografa Elisabet Balboa, con l’attrice Leni Rico, ancora con la modella Ana Oliva e infine con Grecia Colmenares”. Poi precisa: “Nessun interesse: non ho bisogno di soldi. Vengo da una famiglia benestante di origini aristocratiche. Ho varie proprietà e lavoro tanto nel settore della moda”.

