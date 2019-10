Manila Gorio e Chando Luna/ “Fidanzato con una trans? Tutti hanno questo desiderio…”

Manila Gorio su “Esclusivo TV” intervista il suo fidanzato Chando Erik Luna. “Sembra inverosimile ma lo intervisto! Siamo una coppia molto chiacchierata…”. Il ragazzo ha 30 anni e nella vita fa il modello da quando era bambino. Quando aveva tre anni ha fatto il primo spot ed è conosciuto in tutto il mondo come modello e attore. “Sono molto felice perché non mi immaginavo di fare l’attore ma mi piace molto…”, racconta lui. Si parla poi della rottura con Grecia Colmenares: “Non è colpa mia tua… lei è una donna molto difficile anche se non è cattiva, non ha molte amicizie nel mondo dello spettacolo, non parla con nessuno perché è un po’ arrogante, troppo sicura di lei…”. Chando e Grecia erano in crisi anche durante l’Isola dei Famosi: “Aveva un po’ recitato, eravamo già in crisi perché la convivenza con lei non andava bene, era molto gelosa…”. “Mi chiamava 50 volte al giorno, mi ha consumato il telefono. – aggiunge – Se ero innamorato di lei? Prima magari… ma non mi ricordo… quando una donna è così difficile è difficile l’amore”.

Chando Erik Luna afferma che il passato è una cosa da lasciarsi alle spalle. “L’ho bloccata sui social, non mi può contattare… non sono cattivo ma basta! Lei mi chiamava dalla mattina alla sera in maniera costante”. Grecia Colmenares era uscita anche con il suo editore: “Lei ha fatto un libro sulla sua carriera e vita. I paparazzati hanno scattato una foto… ma io non mi sono arrabbiato e non ero geloso”. Quando ha dichiarato che stava soffrendo per la rottura lei – comunque – recitava un po’: “E’ un’attrice!”, afferma il modello. Stare insieme a Manila Gorio suscita una certa curiosità: “Per me è una cosa difficile da capire, arrivo da un’altra cultura… sono spagnolo ma la mia mamma è americana ma abbiamo una mentalità più aperta!”. “Non mi pesa se la gente mi contatta… – continua – non m’interessa niente di ciò che dice”. “Penso che ci sono tanti uomini che hanno questo desiderio ma per la pressione sociale non fa niente perché la mentalità è molto chiusa”.





