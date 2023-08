Chanel Totti, bacio hot con Cristian Babalus/ Lontana da Francesco Totti e in vacanza con mamma Ilary Blasi..

Chanel Totti e Cristian Babalus fanno sul serio: l’amore di fuoco

Sulla scia del gossip che la vede coinvolta da tempo, relativo alla fine del matrimonio dei genitori Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti infiamma la cronaca rosa con la sua vita di coppia.

Accade con le esclusive indiscrezioni riprese nel gossip made in Italy di fine agosto 2023, delle effusioni amorose della figlia d’arte, Chanel, insieme a colui che ora passa alla cronaca rosa come il neo fidanzato della Totti junior. Ebbene sì, la vacanza famigliare con mamma Ilary Blasi e in lontananza del papà leggenda nel Calcio, Francesco Totti, prosegue a gonfie vele per Chanel Totti, complice l’amore che la giovane condivide con Cristian Babalus. Pochi anni di differenza tra i due, Chanel sedicenne e Cristian ventenne, i giovani fidanzati sembrano procedere senza intoppi il loro amore, complici le vibes all’insegna del relax nella vacay intrapresa in Puglia dalla figlia d’arte con la madre conduttrice de L’isola dei famosi.

Cristian Babalus e Chanel Totti, influencer sulla bocca dei detrattori, tra le critiche social

Questo, peraltro, in barba alle critiche dei detrattori attivi nel web, che taccerebbero Cristian Babalus di non essere legato a Chanel Totti, se non perché interessato alla visibilità mediatica che per un tornaconto economico personale deriverebbe dalla vicinanza del giovane alla figlia d’arte. E in replica alle critiche di chi metterebbe in discussione la lovestory tra i giovani, Cristian condivide a mezzo social la testimonianza via post di un bacio appassionato immortalato con Chanel Totti. Insomma, sembra chiaro che Cristian voglia gridare al mondo l’amore nutrito per Chanel. Che i due giovani possano scoprirsi vicini al Grande passo sull’altare, del matrimonio? Chissà.

