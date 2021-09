Charlene di Monaco “è manipolata da una maga”/ “Non fa un passo senza il suo ok”

È da mesi ormai che Charlene di Monaco è in Sudafrica. Si è parlato di operazione chirurgiche e le sue complicazioni che l’avrebbero costretta ad una permanenza più lunga del previsto, eppure sembra che dietro ci sia dell’altro. Pare infatti che la principessa sia “manovrata” dalla presenza inquietante della maga Dawn Mary Earl, sua consigliera personale dal 2016, che l’avrebbe spinta a fuggire da Palazzo.

Facciamo però un passo indietro, a quando a Charlene è stata diagnosticata una grave infezione gola, naso e orecchie a causa della quale ha dovuto subire alcune operazioni. Questa l’ha poi costretta ad un lungo riposto ma ad oggi, il team di medici fa sapere che le sue condizioni sono stabili. Se le condizioni di salute della principessa hanno destato le prime preoccupazioni, ad alimentarle sarebbe proprio il forte impatto che la maga avrebbe su di lei.

Charlene di Monaco manipolata da una maga? I dettagli della vicenda

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, proprio la maga Dawn Mary Earl avrebbe recentemente ripulito i social di Charlene della sua presenza. La principessa sarebbe totalmente “manipolata” da lei, tanto che non muoverebbe un passo senza il suo via libera. Secondo il giornalista Stéphane Bern, già prima della sua partenza Charlene: “Aveva cominciato a diffidare di tutti, tagliando i ponti uno ad uno. Poi ha ceduto alle mediocri illazioni di alcuni profittatori“, riferimento a Dawn Mary Earl. Un personaggio che, a quanto pare, sarebbe visto con sospetto e da tempo a Palazzo, cosa che non è servita a Charlene per allontanarla.

