“Charlène di Monaco incinta”/ Principe Alberto ancora papà? “Terzo figlio in arrivo”

La Principessa Charlène di Monaco è incinta? E’ questa la domanda che impazza nel Principato e c’è chi è pronto a scommettere che la consorte 41enne del Principe Alberto sia in attesa del terzo figlio. Le voci avrebbero preso il sopravvento in seguito alla sua apparizione nelle passate ore in occasione della consegna dei regali di Natale destinati ai bambini del Principato. Stando a quanto riferisce Corriere.it, Charlène avrebbe sfoggiato una silhouette più morbida del solito che andrebbe a consolidare la tesi messa in circolazione da Lady Christa Mayrhofer-Dukor, una cugina di Grace Kelly. La parente di secondo grado di Alberto avrebbe appreso proprio da quest’ultimo la lieta notizia. Sarebbe stato il Principe 61enne a svelare che la sua consorte sarebbe incinta per la seconda volta, dopo la nascita dei gemelli Jacques e Gabriella avvenuta nel 2014. Stando ai ben informati, Charlène di Monaco nelle passate settimane avrebbe deciso di ritirarsi dagli impegni pubblici per concedersi un po’ di meritato riposo sulle colline francesi, nella tenuta di Roc Agel.

CHARLÈNE DI MONACO INCINTA? I SOSPETTI

Il gossip in merito alla presunta gravidanza in corso della Principessa Charlène di Monaco non accenna a placarsi. Prima della sua recente apparizione in occasione della consegna dei regali natalizi, infatti, la consorte di Alberto era apparsa per l’ultima volta solo lo scorso 6 settembre. In seguito, secondo i rumors, i medici le avrebbero imposto un periodo di assoluto riposo almeno fino a quando non avrebbe superato i fatidici e delicati primi tre mesi. E’ la stampa estera specializzata in gossip ad aver reso noto che la Principessa 41enne sarebbe entrata nel quarto mese di gravidanza, anche se dal Principato non sarebbe ancora giunta alcuna conferma ufficiale. Tuttavia, ad alimentare ulteriormente i sospetti ci sarebbe anche una recente visita di Charlène al reparto di maternità dell’ospedale di Monaco dove 5 anni fa erano nati i suoi due gemelli, esattamente nel giorno del loro quinto compleanno. La Principessa aveva colto l’occasione per fare visita alle giovani madri ed ai loro bambini e il Palazzo aveva prontamente condiviso le foto sui social spiegando come sia stata per la donna un’opportunità per “ricordare con emozione i primi momenti condivisi con i suoi figli”, insieme al marito Alberto II.

