Charlene di Monaco operata alla testa in Sudafrica/ Complicazioni, secondo intervento

La principessa Charlène Lynette Grimaldi, conosciuta al mondo come Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa. Si tratta della seconda operazione per la principessa che, attualmente, si trova in Sud Africa e vi resterà a tempo indeterminato. Stando a quanto riporta l’Ansa, salteranno dunque i festeggiamenti per il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto. Ma cosa le è capitato? Charlene sta curando le conseguenze di una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a sottoporsi ad un primo intervento lo scorso maggio. Ne sono però conseguite delle complicazioni lo scorso 23 giugno, rendendo necessario un secondo intervento. La lunga assenza della principessa da Montecarlo ha allarmato molto ed è per questo che il portavoce della famiglia Grimaldi ha spiegato cosa stesse accadendo.

Il comunicato della principessa Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è in Sudafrica ormai da alcuni mesi. Lì si sta occupando della sua Fondazione, nata per salvare i rinoceronti in via di estinzione a causa di uno spietato bracconaggio. In un comunicato di Palazzo fatto pervenire al settimanale People, la principessa ha spiegato: “Quest’anno sarà la prima volta che non sono con mio marito per il nostro anniversario, questo è difficile, e mi rattrista. Tuttavia, Albert e io non avevamo altra scelta che seguire le istruzioni dell’equipe medica anche se è estremamente difficile. Lui è sempre stato il supporto più incredibile per me. Le conversazioni quotidiane con lui e i miei figli mi aiutano immensamente a mantenere alto lo spirito, ma mi manca stare con loro. È stato speciale quando la mia famiglia è venuta in Sud Africa, è stato veramente meraviglioso vederli e non vedo l’ora di riunirmi a loro”.

