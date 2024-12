La stagione di Ballando con le stelle 2024 è stata forse tra le più ‘potenti’ di sempre, lo conferma anche Selvaggia Lucarelli ospite oggi di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera: “Questa edizione è quasi un film più che un programma televisivo; ovviamente anche lo spettacolo quest’anno è stato all’altezza della sceneggiatura”. Il ‘caso’ degli ultimi giorni è stato senza dubbio Guillermo Mariotto, quasi a rischio espulsione per una condotta non proprio in linea con la trasmissione. A tal proposito la giornalista si è espressa senza entrare direttamente nel merito ma sicuramente ‘scagionando’ il collega al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2024.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 Dicembre/ Diretta, eliminati, finalisti: super Federica Pellegrini

“Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un abbigliamento informale, come se quel maglione blu dovesse consegnargli la veste del penitente; nulla di più sbagliato. Lui non è strategico, non pianifica, lo conosco da 9 anni e sono sua vicina di banco…”. Inizia così Selvaggia Lucarelli entrando nel merito del ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024 con tanto di video di scuse. “Non l’ho sempre amato, ci sono state annate in cui forse l’avrei preso a palettate come due anni fa dove era in gara Lorenzo e lui girava per la tv dicendo che io odiavo le donne, mi ha massacrata. Quest’anno ha però davvero una grossa fragilità per problemi che non si possono dire al pubblico e che in parte conosco…”. La giornalista ha poi aggiunto: “Ha forse generato curiosità il fatto che lui non fosse lineare; molti avranno pensato che questa uscita di scena facesse parte del personaggio, come un colpo di teatro”.

Guillermo Mariotto lascia giuria di Ballando con le Stelle nel 2025?/ Futuro in bilico: dubbi sulla conferma

Selvaggia Lucarelli a Da noi a ruota libera: “Guillermo Mariotto non va giudicato…”

Sempre a Da noi a ruota libera, a proposito di quanto discusso in questi giorni intorno al ruolo di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato l’importanza di non lasciarsi andare a giudizi affrettati sottolineando uno stato di difficoltà più che incisivo. “La sua uscita di scena era parte di un momento di grande sofferenza. Dall’esterno c’è stata mancanza di comprensione e lo capisco; ma bisogna fare attenzione a giudicarlo, ci vuole delicatezza perchè non penso che stia bene. Non ha un istinto suicida televisivamente parlando, non ha fatto una bella cosa ed è chiaro che non l’ha deciso; forse è qualcosa che ha subito. Io voglio bene a Guillermo Mariotto nonostante tutto”.