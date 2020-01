Charlene di Monaco, perchè non sorride in foto?/ “Gente non sa cosa succede dietro…”

Charlene di Monaco si è conquistata nel tempo l’appellativo di “Principessa triste” dal momento che di rado la si vede sorridere nelle foto. Ma come mai anche negli scatti ufficiali manca quel sorriso che ci si attende? A spiegarlo, spazzando via ogni dubbio e diceria è stata la stessa Charlene in una intervista rilasciata alla rivista sudafricana Huisgenoot. “Le persone sono molto veloci nel dire: “Oh, perché non sorride nelle foto? Be’, a volte è difficile sorridere”, ha confessato la moglie del principe Alberto II di Monaco. “Non sanno cosa sta succedendo dietro”, ha aggiunto, lasciando il dubbio sul fatto che nel Principato non tutto sia così roseo come ci si può aspettare. Quella rilasciata al giornale sudafricano è stata forse la prima vera confessione sulla sua vita privata alla quale Charlene di Monaco, da sempre molto restia a parlare di faccende intime, ha deciso di rilasciare. Mettendo temporaneamente da parte la sua tradizionale timidezza nei confronti della stampa, ha anche spiegato le ragioni che, soprattutto negli ultimi tempi l’avrebbero portata ad apparire meno sorridente nelle foto.

CHARLENE DI MONACO, ECCO PERCHÈ NON SORRIDE IN FOTO

Lo scorso anno è stato particolarmente doloroso per Charlene di Monaco, in seguito alla morte di due suoi amici avvenuta a distanza di dieci giorni l’una dall’altra. I problemi di salute del padre avrebbero contribuito ad alimentare le sue preoccupazioni. L’uomo si è infatti sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel suo Paese di origine, il Sudafrica. Ma alla base della sua continua ed evidente tristezza ci sarebbe però la grande nostalgia di casa. Nonostante il fratello Mike Wittstock e la sua famiglia vivano a Monaco, infatti, Charlene ripensa spesso al suo Paese: “Ho il privilegio di avere questa vita, ma mi mancano la mia famiglia e i miei amici in Sudafrica e spesso sono triste perché non posso essere sempre lì per loro”, ha rivelato. Lo scorso febbraio per la prima volta ha portato i suoi gemelli di 5 anni in Sudafrica e nella città in cui è cresciuta, realizzando così il suo grande sogno. “I bambini erano impazienti di vedere il nonno e la nonna. Sull’aereo, quando siamo arrivati, guardavamo tutti e tre dal finestrino e Jacques ha gridato: ‘Wow, questo è il Paese da dove vieni, mamma? È così grande!” Mi ha commosso molto”, ha raccontato la “Principessa triste”.

