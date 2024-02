Charles Askegaard ex marito Candace Bushnell/ Dal matrimonio al divorzio:”Figli? a 30-40 anni non ci pensavo”

Candace Bushnell, il matrimonio con Charles Askegaard e la mancanza di figli

La scrittrice Candace Bushnell si è sposata: nel 2002, infatti, è convolata a nozze con Charles Askegaard, ballerino del New York City Ballet. Una bellissima storia d’amore, anche se i due hanno divorziato nel 2011. Nonostante il matrimonio e l’amore, la scrittrice non ha avuto figli: “A 30-40 anni non ci pensavo. Ho però divorziato a 50 anni e ho iniziato a riconoscere l’impatto di non avere figli e dell’essere veramente sola. Chi li ha, si ritrova un’ancora speciale, che a me manca”.

Candace Bushnell e gli ex fidanzati: chi è il suo Mr Big?

In tanti si sono chiesti chi fosse il Mr Big di Candace Bushnell, l’autrice di Sex and the City. Il personaggio che tanto fa innamorare e dannare Carrie Bradshaw nella serie televisiva è ispirato all’editore Ron Galotti con cui la scrittrice è stata legata per diverso tempo negli anni ’90. Non solo, anche l’artista russo Aleksandr Petrovsky è ispirato ad un suo ex come ha raccontato la scrittrice: “Il creatore Darren Star diceva sempre che Baryshnikov era un omaggio, perché avevo sposato il primo ballerino del New York City Ballet”.

Candace Bushnell parlando proprio del divorzio con Charles Askegaard ha detto: “Dal divorzio vivo da sola. Ho ancora un appartamento al Village: ci vado quando devo promuovere un libro, come ora con Golden Girl. I giornalisti arrivano e si ritrovano in una casa semi deserta, una coppia di divani, un tavolo, la libreria vuota, senza armadi ricolmi di abiti, né letto. E, allora, devono accettarmi per quello che sono adesso: una ex Carrie che a 58 anni ha smesso di fumare, va a dormire presto, esce e fa sesso quando vuole perché si diverte anche in altri modi. E al massimo beve un paio di bicchieri di vino a cena”.











