Charlie Christina Martin/ Formula E: la pilota transgender alla “Race at Home”

Questo pomeriggio riflettori puntati sul primo Gp virtuale della Formula E, dove pure sarà protagonista la pilota transgender Charlie Christina Martin, che assieme ai suoi colleghi è pronta a sfidarsi a colpi di joystyck per vincere la prima gara del “Race at Home”, campionato virtuale lanciato dalla formula elettrica a scopo benefico. Assieme dunque ai big del campionato elettrico come Da Costa, Vandoorne e Gunther, troverà spazio questo sabato nella griglia di partenza anche la pilota britannica, star del campionato Ginetta GT Challenge e punto di riferimento della comunità LGBT nel mondo dei motori: e davvero siamo impazienti di vederla in azione.

Anche perché l’occasione è davvero un’unica: per non lasciare da soli gli appassionati della formula E, la federazione ha deciso di organizzare la “Race at Home” ovvero un campionato virtuale composto da 9 tappe, dove big del Mondiale e i gamers più veloci e famosi, si sfideranno parallelamente, sui principali tracciati della stagione. Il tutto poi anche a scopo benefico, perché i proventi verranno donati all’Unicef per programma di sostegno ai bambini colpiti dall’emergenza coronavirus.

CHARLIE CHRISTINA MARTIN: ALLA GINETTA CHALLENGE ALLA FORMULA E?

Ma in attesa di dare la parola alla pista, sia pure virtuale, puntiamo i riflettori proprio su Charlie Christina Martin, pilota classe 1981, diventa una celebrità in pista e non solo. Pronipote dell’ingegnere Percy Martin (che ebbe una carriera spettacolare sotto le insegne della Daimler), Charlie si è subito messa in luce al volante, ma è nel 2018 che fa il passo da gigante, arrivando a competere nel Ginetta GT5 Challenge, serie di supporto al British GT Championships. Successivamente la pilota inglese è riuscita a scrivere il proprio nome anche nella Michelin Le Mans Cup, dove chiuderà nel 2019 come 4^ nella sua categoria di vettura: dal 18 marzo di quest’anno competerà nel campionato tedesco VLN, dove pure (quando ovviamente riprenderanno le competizioni sportive dopo l’emergenza coronavirus) affronterà la prima gara da 24 ore, con l’Adrenalin Motorsport Team. Ma le ambizioni di Charlie Christina Martin chiaramente non si chiudono qui: il suo sogno è naturalmente quello di prendere parte anche al campionato elettrico e chissà se, partendo dal simulatore, questo sogno si possa anche realizzare.



