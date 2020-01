Diretta Formula E/ Gp Santiago del Cile 2020: streaming video tv, orario, vincitore

Dopo quasi due mesi dal via della stagione 2020, ecco che la Formula E torna in diretta oggi, sabato 18 gennaio 2020, per vivere assieme ai sempre crescenti appassionati il Gp di Santiago del Cile. La formula elettrica dunque, dopo le prime due prove in Arabia Saudita, vola in Cile, per la terza gara della stagione e certo tra le più attese visto che poi non saranno poche le novità del tracciato previste per questa edizione 2020. Per la prima volta, i protagonisti del campionato della Formula E si metteranno in mostra nel nuovo tracciato al Parque O’Higgins, in un ampia zona verde della città, a cui accorreranno certo molti curiosi e appassionati. Ricordiamo dunque subito per tutti gli interessati gli orari, secondo il furo orario italiano, dell’E prix del Cile di quest’oggi. Il programma della prova a Santiago del Cile sarà classico: dopo le prove libere, alle ore 15,00 assisteremo alle qualifiche e superpole, mentre la gara vera e propria si accenderà solo alle ore 20,00 italiane e durerà i soliti 45 minuti + un giro, salvo imprevisti in pista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP SANTIAGO DEL CILE 2020 DI FORMULA E

Ricordiamo subito che tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire in diretta tv l’ePrix di Santiago del Cile della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Canale 20 di Mediaset ed inoltre per gli abbonati Sky o DAZN anche su Eurosport, che pure per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque alle ore 2000 italiane su Canale 20 per tutti oppure Eurosport 1. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video della prova, disponibile tramite Mediaset Play oppure Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E, GP SANTIGO DEL CILE: IL TRACCIATO

Vediamo dunque subito quali sono le grandi novità che ci riserva questa edizione del Gp di Santiago del Cile, dove la Formula E torna in diretta per la terza gara della stagione. Come riferito prima, quest’anno la pista cittadina si è trasferita all’interno del Parque O’Higgins: il tracciato sarà lungo 2400 metri e come al solito ci appare molto completo. Riflettori puntati dunque su un lungo rettilineo per la griglia di partenza con presto una lunghissima curva che permetterà alle vetture elettriche di lanciarsi subito al via: strette chicane invece regaleranno spettacolo con sorpassi al limite. Quest’anno poi le vetture toccheranno velocità più alte, grazie alla rimozione della chicane prevista fino a poco tempo fa a metà dell’allungo, poco dopo la partenza. Elemento da non trascurare sarà la tenuta delle vetture: le temperature ambientali sono previste introno ai 35° gradi per cui sarà complicata la gestione delle batterie.



