Charlie Gnocchi a rischio squalifica al GF Vip?/ Pronuncia la parola “neg*o” e scatena l’ira del web

Nuovi guai per Charlie Gnocchi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il comico e speaker radiofonico finisce a rischio squalifica a causa di una frase contenente una parola che in passato ha già causato provvedimenti disciplinare da parte della produzione del reality. Nel particolare parliamo della ‘N-word’, così come ormai ben intesa dal popolo del web.

Nelle immagini che arrivano dalla Casa del Grande Fratello Vip, e che hanno già fatto il giro del web, Charlie Gnocchi sta raccontando un aneddoto ad Antonino Spinalbese. Nel particolare parla di capelli e, ad un certo punto, dice: “Aveva i capelli così, ma ce li aveva ricci, quel riccio da neg*o”. Quest’ultima parola è stata subito afferrata da molti telespettatori della diretta di Mediaset Extra ed è così finita online in alcuni tweet che hanno poi fatto il giro del web.

Charlie Gnocchi pronuncia la N-word al GF Vip e scatena il web

La N-word pronunciata da Charlie Gnocchi nella Casa del Grande Fratello Vip ha riportato alla mente la squalifica di Fausto Leali di qualche anno fa. In quell’occasione il celebre cantante pronunciò la parola incriminata facendo riferimento a Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Questi rispose dunque al cantante che “Nero è un colore, negro è la razza”, aprendo poi un acceso dibattito non solo nella Casa ma anche sul web. Signorini non potè fare altro che squalificare Fausto Leali, nonostante le sue giustificazioni del caso. Che sia dunque a rischio anche Charlie Gnocchi per la sua uscita? Al momento non sono stati annunciati provvedimenti disciplinari per la diretta di questa sera anche se parte del web lo richiede già a gran voce.

