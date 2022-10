Charlie Gnocchi/ GFVIP turbolento, tra presunte bestemmie e rischio squalifica…

Charlie Gnocchi nella bufera al Grande Fratello VIP: inizio difficile dentro la casa

Charlie Gnocchi protagonista al Grande Fratello VIP in queste prime settimane di programma. Il concorrente gieffino non conosce mezze misure e quando è stato il caso di alzare la voce lo ho fatto, senza tentennare. Nella scorsa puntata si era arrabbiato parecchio per la gogna a cui lui e il gruppo erano stati sottoposti dopo il caso Bellavia. Uno scontro duro con Alfonso Signorini, il quale però lo aveva redarguito in diretta tv, sottolinenando la poca sensibilità del gruppo nei confronti di un concorrente in difficoltà.

Ma la bufera non si è placata. Nei giorni scorsi, infatti, le telecamere del Grande Fratello sono state temporaneamente oscurate per una presunta bestemmia di Charlie Gnocchi.

Dunque è facile ipotizzare che nella puntata di questa sera, giovedì 6 ottobre, Charlie Gnocchi possa essere uno dei protagonisti. Il pubblico, intanto, lo ha già messo nel mirino e c’è chi chiede una punizione esemplare. Forse stiamo correndo troppo, ma la sensazione è che l’uomo dovrà fare i conti con un’ondata social avversa. Del resto già nei giorni scorsi Charlie Gnocchi era stato preso di mira per aver insultato pesantemente Attilio Romita. Poi la polemica su Bellavia e infine la presunta bestemmia. Insomma, non si profila una serata semplice per Gnocchi. Signorini, di certo, non sorvolerà su quanto accaduto nella casa in queste ultime ore.

