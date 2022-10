Charlie Gnocchi manipolato dagli autori del Grande Fratello Vip?/ La pesante accusa..

Charlie Gnocchi, i vipponi contro di lui: le accuse di Carolina Marconi

Charlie Gnocchi è finito in nomination come risultato della poca simpatia del pubblico del Grande Fratello Vip 2022, per le sue dichiarazioni a Marco Bellavia. A quanto pare, lo speaker è finito nel mirino anche dei suoi compagni di avventura. La causa scatenante, è stato l’atteggiamento del gieffino che voleva riunire i vipponi per alcune attività di gruppo.

Charlie Gnocchi si toglie le mutande, gesto choc al GF Vip/ La reazione di Patrizia..

Charlie Gnocchi si è poi alterato perchè i suoi inquilini erano fuori a ballare. Da qui, il sospetto da parte da parte di Carolina Marconi che il conduttore esegua i suggerimenti degli autori: “Tu non devi essere il burattino del Grande Fratello, tu devi fare le cose che ti senti di fare!“. Secondo la modella venezuelana, lo speaker segue pedissequamente tutti i suggerimenti della produzione e non è, dunque, davvero se stesso.

Charlie Gnocchi a rischio squalifica al GF Vip?/ Pronuncia la parola "neg*o" e scatena l'ira del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

Charlie Gnocchi: le accuse di Antonino Spinalbese

Charlie Gnocchi e il suo atteggiamento da “prepotente” ha fatto infuriare anche Antonino Spinalbese. Il parrucchiere, rivolgendosi allo speaker, dichiara: “Fino a dieci minuti fa volevi fare il confronto. Smettila Charlie, non mi manipolare con le stron*ate. Finiscila, non sono un’idiota, smettila! Se tu inizi a parlare con 12 persone e la cosa interessa, arriva la tredicesima e continua.”

Charlie Gnocchi/ GFVIP turbolento, tra presunte bestemmie e rischio squalifica...

E ancora: “Se tu ti comporti da maleducato e sei un prepotente non trovi più nessuno. Ma smettila, fai ridere! C’hai trent’anni più di me, hai detto. Ma dove li hai spesi questi trent’anni? Per non accettare le cose, che hai fatto una ca*ata!”. Il percorso di Charlie Gnocchi nella Casa è, dunque, barcollante sia per la poca simpatia dei vipponi nei suoi confronti ma anche per il pubblico. Gli spettatori lo volevano vedere fuori dai giochi insieme a Giovanni Ciacci; ora che il conduttore è stretto in due fuochi come cercherà di cavarsela?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA