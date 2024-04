Lutto per Gene Gnocchi: morta mamma Adriana/ “Ci ha lasciato, ci ha fatto vivere felici”

Lutto Gene Gnocchi: è morta mamma Adriana, le sue parole

Lutto per Gene Gnocchi che, con una dolcissima foto pubblicata sui suoi canali social, ha annunciato la morte della madre. “Mamma Adriana ci ha lasciati”, ha scritto Gnocchi nella didascalia che accompagna la foto. Poche e semplici parole quelle utilizzate da Gene Gnocchi che ha scelto di condividere una bellissima immagine di mamma Adriana in cui sorride radiosa. La signora Adriana era amante della cucina e nella sua trattoria era solita sperimentare le sue ricette insegnando a chiunque avesse la fortuna di incontrarla. Oltre a Gene, la signora Adriana aveva avuto altri cinque figli ovvero Charlie, Federico che ha gestito la Trattoria Belvedere a Parma per oltre 10 anni, Andrea, Alberto ed Elena.

Gene Gnocchi: “Con Teo Teocoli e Simona Ventura ho un rapporto fraterno”/ “Paola Ferrari? Ho un aneddoto…”

Tanti i messaggi di cordoglio sotto il post di Gene Gnocchi da parte di colleghi e amici. “L’ho conosciuta una donna straordinaria, ti abbraccio fortissimo”, ha scritto Simona Ventura a cui Gnocchi ha risposto con un “Grazie amica mia”.

Lutto per Gene Gnocchi: le parole del fratello Charlie

Non solo Gene Gnocchi, ma anche il fratello Charlie Gnocchi ha voluto ricordare mamma Adriana con un post sui social. Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico che il grande pubblico ha conosciuto meglio per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha scelto una foto di mamma Adriana da giovane in cui affrontava la vita in sella alla sua bicicletta.

Gene Gnocchi: “Con Teo Teocoli e Simona Ventura ho un rapporto fraterno”/ “Paola Ferrari? Ho un aneddoto…”

“Mamma Adriana era forte rock and roll, sempre bella e sorridente, non la piegava niente, una parola buona per tutti, 10000 aneddoti amava la vita e ci ha fatto vivere felici”, ha scritto Charlie Gnocchi. “Troppo forte”, è il commento di Gene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlie Gnocchi (@charliegnocchi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gene Gnocchi (@gene.gnocchi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA