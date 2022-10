Charlie Gnocchi: “Pamela Prati e Caltagirone? Storia inverosimile!”/ “La sua versione non mi convince”

Charlie Gnocchi non crede alla versione di Pamela Prati su Mark Caltagirone: scontro in diretta al GF Vip

È divisa la Casa del Grande Fratello Vip 2022 sul Pratiful, ovvero sul caso che coinvolge Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. Alcuni Vipponi infatti non sono convinti dalla versione data dalla Prati pochi giorni fa. “Ci viglio credere ma ci sono delle incongruenze” ammette Edoardo De Pisis; “Io le credo in parte, ma secondo me qualcosa non l’ha detta, qualcosa di fondamentale.”, è l’idea di Wilma Goich. Il più duro sulla vicenda è però Charlie Gnocchi.

“Può essere una vittima della solitudine ma è una storia talmente inverosimile… – dichiara Charlie in un confessionale – Mi dispiace ma non mi ha fatto tenerezza, me lo ha fatto che la Prati faccia questa parte così tragica”, ha poi aggiunto.

Charlie Gnocchi su Pamela Prati e Caltagirone: “Storia inverosimile”

In diretta la discussione ha poi occupato una parentesi della puntata del Grande Fratello Vip. Charlie Gnocchi ha ribadito il suo pensiero scettico sulla vicenda: “Pamela è potentissima, tra l’altro il giorno dopo mi ha spiegato tutta la sua storia che non avevo compreso. Non è verosimile il movente; una donna con la sua struttura che cade in una situazione come questa è inverosimile per me, mi sembra strano. Su questa storia non sono convinto, mi dispiace.” “Qui ci sono in mente dei sentimenti e un momento particolare della mia vita.” ha però ribadito la Prati, concludendo con durezza “A me di quello che pensa Charlie Gnocchi non mi interessa niente!”

