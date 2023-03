Charlie Gnocchi punge Oriana, Micol e Giaele/ “La vipera è un simpatico animale che…”

Oriana, Giaele e Micol in finale al GF Vip: Charlie Gnocchi le stuzzica

Il Grande Fratello Vip 2022 ha finalmente i suoi finalisti, in attesa di scoprire chi sarà il sesto Vippone a concedersi ancora un posto per la finalissima. I concorrenti già certi sono Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, mentre al televoto ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi: chi dei due sarà il sesto finalista e potrà ancora sognare l’ambita vittoria? Intanto, però, i verdetti del reality e il parterre dei finalisti di questa edizione dividono le opinioni.

Numerosissimi i telespettatori che hanno gradito come si sono evolute le cose, soprattutto i fan del gruppo degli ‘Spartani’ che hanno la maggior parte dei loro beniamini in finale. Tuttavia c’è anche chi ha espresso scetticismo attorno ai finalisti e, in particolare, attorno a Oriana, Giaele e Micol. Come Charlie Gnocchi. L’ex concorrente del reality ha infatti condiviso un post su Instagram riferito alle tre coinquiline.

Charlie Gnocchi contro le “OMG”: il disegno e il messaggio satirico

“La vipera è un simpatico animale che non fa male e va in finale?“: questo il messaggio condiviso da Charlie Gnocchi su Instagram. E, a corredo dell’enigmatica domanda, un disegno che raffigura i volti di Oriana Marzioli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia con il corpo da vipera. Al loro fianco la rispettiva iniziale del loro nome (“O”, “G” e “M”), e un’altra scritta piuttosto eloquente: “GF. VIP. ERE?“. Una crasi del nome del programma, il Grande Fratello Vip 2022, con l’epiteto di “vipere” affibbiato alle tre concorrenti.

Il post del conduttore radio non è affatto passato inosservato e lascia intendere delusione per come si sono evolute le cose: a suo dire, infatti, le tre concorrenti non avrebbero meritato la finale. L’intento del disegno è chiaramente satirico, come ha lui stesso specificato attraverso un hashtag, ma la sua uscita social ha diviso il pubblico. C’è chi ne ha apprezzato l’umorismo e chi, invece, l’ha aspramente criticato accusandolo di “rosicare”. Un disegno che, pur con tutte le intenzioni satiriche ed irriverenti, è destinato a far discutere.

