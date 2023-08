Charlotte Caniggia: “Non gli parlo… Ci sono famiglie..”/ La confessione sul papà, Caniggia

Charlotte Caniggia si racconta in un’intervista rivelatrice: i rapporti con il padre, Claudio Caniggia

Charlotte Caniggia torna a raccontarsi ai media, rivelando di non avere dei rapporti con il padre vip, Claudio Caniggia. L’occasione é un’intervista che la figlia d’arte concede ai media in Argentina, dove tra le altre dichiarazioni lei svela di non avere alcun dialogo con la stella del Calcio: “Se ho parlato con mio padre da quando è arrivato in Argentina? No, non gli ho parlato. Io sto bene”.

Nonostante l’assenza del padre dalla sua vita, la modella dalle curve giunoniche, Charlotte, quindi dichiara di stare bene. Questo, al di là del peso dell’assenza della figura paterna nel suo quotidiano: “Come succede ovunque, ci sono famiglie un po’ complicate, non tutto è perfetto, ma si può arrivare a stare bene”, fa sapere in aggiunta, tra le nuove dichiarazioni la figlia d’arte.

Web diviso su Charlotte Caniggia

Da tempo Charlotte Caniggia stigmatizza al papà le scelte sentimentali e la lontananza dalla loro famiglia d’origine. Come é ormai risaputo, Claudio Caniggia é un popolare e stimato calciatore. E la figlia Charlotte Caniggia può dirsi una figlia d’arte e webstar influente nel web, in particolare a mezzo social, dove lei non si risparmia scatti provocanti e osé che fanno incetta di interazioni, dividendo l’opinione del popolo degli internauti tra le reaction più disparate, di approvazione e critiche.

C’é chi tra i detrattori, ora, taccerebbe Charlotte di rivelare dettagli di vita privata relativamente alla sua famiglia, perché alla ricerca di visibilità per un tornaconto economico personale, nel business, servendosi del cognome del papà d’arte. Nonostante, quindi, Claudio abbia fatto rientro nel Paese, l’Argentina, i rapporti tra il padre e la figlia si direbbero quindi nulli.

