Belen Rodriguez vuota il sacco con Elio Lorenzoni/ La prova del nuovo amore infiamma il web

Belen Rodriguez segna il ritorno social su Instagram: che succede dopo il gossip sul tradimento di Stefano De Martino?

Belen Rodriguez decide di svelare a mezzo social la sua nuova vita più intima, lontana dallo storico marito Stefano De Martino. L’ex dell’argentina, Fabrizio Corona, infiamma il gossip made in Italy della nuova crisi matrimoniale tra lei e Stefano lanciando una voce infuocata, quella secondo cui De Martino si sarebbe palesato vicino ad una giovane studentessa partenopea, il che si sarebbe rivelato un tradimento per la Rodriguez. Tanto che l’argentina si sarebbe vista costretta a rinunciare al marito, per poi lasciarsi immortalare al fianco del vociferato nuovo amore, che ora passa al centro della cronaca rosa con il nome di Elio Lorenzoni.

Si tratta di un imprenditore nel mondo dei motori, non appartenente allo showbiz, quindi un “NIP” in quanto persona commune e non popolare, forse subentrato nel cuore dell’argentina al posto di Stefano in un momento successivo alla scoperta di Belen sul tradimento. E, intanto, due nuovi post sembrano confermare il nuovo amore.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni vuotano il sacco, via social

Si tratta di stati social, che tra video e foto pubblicate dalla showgirl su Instagram ritrarrebbero l’argentina insieme ad Elio Lorenzoni. Nei nuovi post condivisi via Instagram, Belen, in versione solitaria e in compagnia, si palesa spensierata mentre si dà all’equitazione, e tra le caption degli stati pubblici non nasconde di stare nuovamente bene. Segno, forse, che la tempesta nella sua vita sia acqua passata. Che il riferimento della svolta sia anche al chiacchierato tradimento partenopeo di Stefano De Martin non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Resta il fatto che, tra le foto della sessione di equitazione, la coppia formata da Belen e Elio sembra voler venire allo scoperto. E, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social non lesina critiche a margine del ritorno di Belen su Instagram. Se da una parte ci sono i fan, che supportano l’argentina con le interazioni di approvazione per i nuovi post, dall’altra ci sono i detrattori che tacciano la Rodriguez di abbandonarsi ai nuovi amori troppo facilmente.











