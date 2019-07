Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati/ Foto matrimonio bis in Provenza

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, ad un mese dal matrimonio civile a palazzo Grimaldi a cui aveva fatto seguito il party serale a Montecarlo, si sono sposati nuovamente, ma stavolta con rito religioso. La figlia di Carolina di Monaco ha così rispettato la tradizione dei matrimoni infiniti pronunciando nuovamente il fatidico sì davanti a parenti e amici. Per l’occasione, Charlotte Casiraghi che, per il rito civile aveva indossato un abito corto firmato Saint Laurent, stavolta ha optato per una creazione di Giambattista Valli che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso uno scatto dell’abito. L’abito, definito romantico e country, con maniche lunghe di pizzo e una scollatura rotonda, è considerato un omaggio a quelli indossati da Grace Kelly e Carolina di Monaco durante le loro nozze. Il look nuziale è stato completato da un velo corto e da un bouquet di lavanda.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati: cerimonia in Provenza

Per diventare ufficialmente la moglie di Dimitri Rassam, padre di suo figlio Balthazar, nato lo scorso ottobre, Charlotte Casiraghi ha scelto un posto importante per lei e la sua famiglia. Il matrimonio bis di Charlotte e Dimitri, infatti, ha avuto come location il paese di Saint-Rémy-de-Provence, un luogo caro a Charlotte e ai fratelli. Proprio a Saint-Rémy-de-Provence, Carolina di Monaco si era rifugiata dopo la morte del marito insieme ai figli per cercare di ritrovare la propria serenità. Charlotte, così, per sposarsi, ha scelto un luogo in cui ha trascorso buona parte dell’infanzia e che rappresenta una tappa fondamentale della sua vita e di quella dei fratelli Andrea e Pierre. La cerimonia è stata celebrata nella abbazia di Sainte-Marie de Pierredon, nella campagna appena fuori Saint-Rémy.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati: gli invitati

Alle nozze bis di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam non poteva mancare la famiglia della sposa. Alla cerimonia hanno così partecipato il principe Alberto II di Monaco, la mamma della sposa, la principessa Carolina di Hannover e i fratelli della sposa, Andrea e Pierre, sua sorella, Alessandra di Hannover e la madre dello sposo, l’attrice e modella Carole Bouquet. Alla cerimonia avrebbero partecipato anche gli altri figli degli sposi: Charlotte, infatti, è anche mamma di Raphaël, 5, avuto dall’ex compagno, l’attore comico Gad Elmaleh mentre lo sposo è papà di Darya, 7, nata nel 2001 dal matrimonio con la modella Masha Novoselova.



