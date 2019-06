Matrimonio Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam/ Ospiti, costi e tutti i dettagli

Dopo aver vissuto parecchi stop e rinvii arriva finalmente il tanto atteso matrimonio tra Charlotte Casiraghi, 32 anni, e Dimitri Rassam, 36. Si sposeranno oggi, 1 giugno, nel salone di Stato di Palazzo Grimaldi e non mancano dettagli precisi su una cerimonia che si preannuncia ricca di eventi. Il matrimonio durerà infatti l’intero weekend grazie anche ai due riti previsti: quello civile a Montecarlo e quello religioso a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia. Proprio in questa occasione ci sarà anche il battesimo del piccolo della coppia, Balthazar, venuto al mondo sette mesi fa. Ricordiamo che i due hanno avuto già figli da relazioni precedenti. Charlotte è infatti anche madre di Raphael, 5 anni, nato il 17 dicembre 2013 dalla relazione con l’attore francese Gad Elmaleh, mentre Dimitri è padre di Darya, 7 anni, nato dalla relazione con Masha Novoselova.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: costi e dettagli del matrimonio

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni aneddoti riguardo il matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam parlando della lista di nozze. Il pezzo più alto è un secretary China style dal costo di 140 mila euro. Tra gli oggetti invece più curiosi troviamo un calamaio in argento datato 1900 circa e una serie di scatole portasigari. Nella lista troviamo anche oggetti meno costosi come una cornice a forma di cuore da 315 euro o una serie di trita-pepe da 240 euro. Tornando invece alla cerimonia potrebbe esserci anche un po’ d’Italia grazie alla presenza di Alessandro Ristori & The Portofinos, una band italiana specializzata nei classici da Tom Jones ad Elvis Presley, Frank Sinatra, Adriano Celentano e Mina.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: gli ospiti delle nozze

Al matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono attesi tanti ospiti di fama. Tra le varie autorità non dovrebbero mancare le sorelle reali Eugenie e Beatrice di York. Grande attesa anche Kate Moss, da sempre tra le amiche di Charlotte, che sarà accompagnata dal fidanzato conte Nikolai von Bismarck. Ovviamente troveremo anche l’intera famiglia reale monegasca. In testa a tutti la principessa Carolina, mamma di Charlotte, insieme a tutti i fratelli. Parliamo di Andrea accompagnato dalla moglie Tatiana Santo Domingo, e dai loro due figli. L’altro fratello Pierre con la sua amata Beatrice Borromeo. Charlotte ha sempre mantenuto un rapporto molto solido con lo zio Alberto di Monaco. Il principe, marito di Charlene Wittstock, sicuramente sarà presente ad un evento di grandissima importante.



