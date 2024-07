Chat GPT-4o mini, nuovo modello IA di OpenAi/ “Così l’intelligenza artificiale sarà più accessibile”

C’è una nuova versione di Chat GPT disponibile, ed è la GPT-4o mini. Lo annunciato in queste ore OpenAi, precisando che si tratta di un modello di IA, intelligenza artificiale, di piccole dimensioni, ma il cui obiettivo sarà quello di rendere la stessa intelligenza ancora più accessibile a livello globale. Attualmente, come riferito da HardwareUpgrade, GPT-4o mini è disponibile per gli sviluppatori e agli utenti finali tramite applicazione sia web che mobile, mentre per i cosiddetti utenti enterprise, sarà disponibile dalla prossima settimana.

Se foste degli sviluppatori e voleste accedere al nuovo modello Chat GPT-4o mini (usando le API), il prezzo varia dai 15 ai 60 centesimi per milione di output token. Secondo quanto fatto sapere da OpenAi il nuovo modello sarà migliore della concorrenza per quanto riguarda le operazioni inerenti il testo e la visione, comunicando anche i dati, leggasi un punteggio di 82 per cento su intelligenza e ragionamento testuale, contro il 77,9 per cento di Gemini Flash di Google e il 73,8 per cento di Claude Haiku di Anthropic.

CHAT GPT-4O MINI: OTTIMI PUNTEGGI MATEMATICI

Ottimi punteggi anche per quanto riguarda il ragionamento matematico, leggasi 87 per cento contro il 75 e il 71,7 per cento della concorrenza, mentre nel campo della codifica , Chat GPT-4o mini ha superato anche in questo caso l’ottanta per cento, assestandosi sull’87,2 stando a HumanEval. Dati quindi molto positivi quelli del nuovo modello di intelligenza artificiale al punto che si supererebbe anche GPT-3.5 Turbo, grazie anche al fatto di supportare la stessa gamma di linguaggi della sorella maggiore, leggasi GPT-4o.

Ma non finisce qui perchè il modello è profittevole non soltanto per l’utilizzatore finale quanto anche per la stessa OpenAi, visto che l’azienda ha fatto sapere che risulta essere il 60% più economico rispetto al 3.5 turbo. Si tratta di un traguardo non da sottovalutare anche perchè di recente le aziende che si sono introdotte nel mercato dell’intelligenza artificiale stanno cercando di trovare il modo di ridurre i costi di gestione, che pare siano ingenti.

CHAT GPT-4O MINI: SUPPORTERÀ ANCHE VIDEO E AUDIO

Al momento la prima versione di Chat GPT-4o mini rilasciata supporto come detto sopra solo testo e foto, ma nel giro di breve tempo dovrebbe essere in grado anche di supportare audio e video. L’obiettivo è quello di fare in modo che il modello sia sempre più accessibile in ogni angolo della terra e per OpenAi GPT-4o mini rappresenta “un grande passo avanti in questa direzione”.

Non sono state rese note le dimensioni della nuova intelligenza artificiale di OpenAi, ma gli sviluppatori hanno spiegato che rispecchia quelle di altri modelli come ad esempio Llama 3 8B. Inoltre, l’intelligenza artificiale è aggiornata ad ottobre del 2023, quindi meno di un anno fa. Si tratta di un nuovo modello che sicuramente farà felici gli smanettoni che adorano utilizzare l’IA soprattutto nel campo lavorativo.

