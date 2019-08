CHE BEL PASTICCIO/ Trama e cast del film su Canale 5 con Matthew Modine (14 agosto)

CHE BEL PASTICCIO: CAST E REGISTA

Il pomeriggio di Canale 5 oggi, a partire dalle 16:30, offrirà il film Che bel pasticcio. Si tratta di una commedia realizzata nel 2006 negli Stati Uniti, impreziosita dalle musiche di David Tobocman e basata su una sceneggiatura scritta da Claudia Myers, che ha curato anche la regia. Lei si è occupata anche di diverse altre produzioni, tra le quali spiccano Buddy & Grace, The Long Road Back, Fort Bliss e il recente Above the Shadows. Il ruolo di protagonista è stato invece affidato al noto interprete americano Matthew Modine, affiancato da Gina Gershon, personalità poliedrica dello spettacolo statunitense capace di cimentarsi nel cinema, nella scrittura, nella televisione e nel doppiaggio. Il parterre di attori comprende anche Christy Scott Cashman, Isiah Whitlock Jr., Kevin J. O’Connor, Lois Chiles, Stephen Mailer e Fisher Stevens.

CHE BEL PASTICCIO, LA TRAMA DEL FILM

Il sassofonista Mel, all’età di quarant’anni, non sa cosa fare nella sua vita. Vive da solo insieme a un pesciolino rosso e ha diversi rapporti occasionali, fino a quando non va a convivere con la svedese Inga. Nel frattempo, sceglie di far affittare la sua casa alla biologa inglese Ginger, dal carattere un po’ complicato e appassionata delle relazioni sentimentali delle rane. In occasione di un matrimonio, Mel si infatua di Diana, che sta per sposarsi con un magnate degli yogurt. L’amore con Inga non va avanti come sperato e Mel torna nella sua casa, mettendosi d’accordo con Ginger su chi deve vivere nel suo appartamento. Continua a cercare la sua amata Diana e viene assunto come addetto all’ascensore nel palazzo della sua donna dei sogni, che al tempo stesso non viene trattata bene da suo marito. Dopo qualche tempo, si rende conto che neanche Diana è quella giusta, comprendendo di essersi perdutamente innamorato di Ginger. Inizia così un rapporto per nulla noioso e scontato, con l’uomo che viene coinvolto dagli esperimenti della donna sulle rane insieme al pesciolino rosso. Tra numerosi momenti graziosi e sorprendenti, l’amore trionferà sopra ogni altra cosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA