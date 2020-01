Che bella giornata/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 23 gennaio)

Che bella giornata va in onda oggi, 23 gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Questa pellicola non è altro che un’esilarante commedia. Gli interpreti principali di questo film sono allora Luca Medici, Tullio Solenghi, Ivano Marescotti e Nabiha Akkari. Questo lungometraggio è uscito nei cinema italiani nel 2011 ed ha avuto come regista Gennaro Nunziante. Quest’ultimo ha diretto anche altri film di Luca Medici, come Cado dalle nubi, Sole a catinelle e Quo vado?. Le musiche presenti in Che bella giornata sono state scritte proprio da Checco Zalone, mentre il lavoro di montaggio e di fotografia sono stati svolti rispettivamente da Pietro Morana e Federico Masiero. Bisogna dire che Ivano Marescotti e Luca Medici hanno lavorato insieme in Cado dalle nubi. Marescotti ha recitato in altre pellicole note, come ad esempio in Johnny Stecchino.

Che bella giornata, la trama del film

In Che bella giornata, si parla di Checco Zalone. Quest’ultimo è un giovane disoccupato, che prova a fare il concorso per diventare carabiniere, ma che viene però bocciato. Successivamente il ragazzo, grazie alla raccomandazione dell’arcivescovo di Milano, viene scelto ad essere un addetto alla sicurezza del Duomo. Il giovane dimostra subito di non essere adatto a svolgere questo lavoro. Un giorno, quindi, Checco fa la conoscenza di Farah Sadir. La donna finge di essere una studentessa di architettura. In realtà la ragazza araba vuole mettere una bomba sotto alla Madonnina di Milano, con la complicità del fratello Sufien. Quest’ultimo spinge dunque la sorella a fare amicizia con Checco, in modo che sia lui a far scoppiare inconsapevolmente il loro ordigno.

Zalone si innamora perdutamente di Farah, la quale sembra all’inizio non ricambiare i sentimenti del ragazzo. In seguito il padre di Zalone ritorna dall’Iraq, dopo una missione militare in questo paese. La famiglia di Checco organizza allora una cena a base di pesce e invita per l’occasione la Sadir, Sufien e due amici loro. Dopo aver mangiato delle cozze, gli amici di Sufien vengono colpiti da un’intossicazione alimentare e questo li costringe a non portare a termine un attentato a Londra. Successivamente Farah si innamora di Checco e decide di andare via dall’Italia con il fratello, senza far saltare la Madonnina. Rimasto senza la ragazza e momentaneamente senza lavoro, Zalone diventerà poi la guardia del corpo del Papa.

