Checco Zalone e Virginia Raffaele sono una nuova coppia? Impazza il gossip e Dagospia lancia la bomba

Il primo a lanciare l’indiscrezione sul possibile flirt tra Checco Zalone Virginia Raffaele è stato Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger. La notizia ha subito fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei curiosi e degli appassionati di gossip fino a spingere la conduttrice e comica romana a smentire prontamente le voci. Virginia Raffaele ha definito definendo il rapporto con Checco come una semplice amicizia ma le speculazioni sul suo conto non si sono fermate. Ed adesso ad infiammare il gossip è intervenuto Dagospia che ha lanciato nuovi piccanti retroscena.

Nel dettaglio, infatti, il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato: “Come mai Virginia Raffaele e Checco Zalone hanno preso l’abitudine da un po’ di tempo di entrare e uscire da un portone del rione romano di Monti? La liaison tra i due, svelata dal sito di Fabrizio Corona, fu da Virginia smentita con il solito “siamo amici”. Poi l’11 luglio scorso qualcosa è cambiato: Dagospia ha annunciato la separazione tra il comico e la compagna Mariangela Eboli, dopo 19 anni e due figlie.” Insomma Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? È nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo o arriverà presto un’altra smentita?

Checco Zalone dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli sta insieme a Virginia Raffaele?

Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? A rende ancora più piccante il gossip è la recente notizia della separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, sua compagna storica e madre delle sue due figlie. Una relazione che sembrava solidissima, costruita su 19 anni di vita condivisa, si è invece incrinata, secondo quanto riportato, già da qualche tempo. Anche in questo caso, il gossip è stato alimentato da fonti vicine alla coppia, che hanno parlato di una crisi in atto da anni, ben prima che Virginia Raffaele entrasse in scena. Se quest’ultima ipotesi fosse vera, allora l’avvicinamento tra Zalone e Raffaele potrebbe essere visto come il naturale evolversi di una situazione già compromessa, piuttosto che come un tradimento.