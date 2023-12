Che Dio ci aiuti 8, ci sarà Suor Costanza nella nuova stagione?/ Valeria Fabrizi rompe il silenzio

Suor Costanza ci sarà in Che Dio ci aiuti 8? Valeria Fabrizi fa chiarezza



Che Dio ci aiuti è tra le fiction Rai più amate e seguite ed ha registrato record di ascolti. Durante la scorsa stagione, però, i telespettatori hanno assistito all’addio di Suor Angela. Elena Sofia Ricci, infatti, ha indossato i panni della suora protagonista solo per tre puntate, la prima, una a metà ciclo e l’ultima prima di cedere il testimone nella a Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) e Fiorenza Pieri (Suor Teresa). E in Che Dio ci aiuti 8 ci sarà Suor Costanza? La Madre Superiora impersonata da Valeria Fabrizi?

Alla domanda se Suor Costanza sarà in Che Dio ci aiuti 8 ha risposto l’attrice che la impersona Valeria Fabrizi in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Me lo auguro. Suor Costanza è come me nella vita reale: vera e generosa. Per questo ha avuto successo” L’attrice 87enne nella scorsa stagione della fiction Rai è stata poco presente per motivi di salute ma adesso sembra proprio determinata ad esserci nella nuova stagione. Del resto dopo l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è lei uno dei punti fermi della fiction.

Che Dio ci aiuti 8: Valeria Fabrizi ci sarà, Pierpaolo Spollon dirà addio

Suor Costanza con la sua simpatia e la sua dolcezza sarà in Che Dio ci aiuti 8, Valeria Fabrizi ha ammesso in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la volontà di continuare ad impersonare il ruolo di Madre Superiora del Convento degli Angeli perché si rivede molto nel suo personaggio: “Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’.” Invece, dirà addio Pierpaolo Spollon. L’attore volto di molte fiction di successo targate Rai come Blanca, Doc-Nelle tue mani, L’Allieva, La Porta Rosse e molte altre.

Pierpaolo Spollon nella fiction con protagonista Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi per due stagioni ha impersonato lo psichiatra Emiliano Stiffi ma nella prossima non ci sarà. L’attore, infatti, in una recente intervista ha chiarito: “Il mio personaggio ha terminato il suo corso è ormai esaurito.” Tuttavia l’addio di Pierpaolo Spollon a Che Dio ci aiuti 8 non dovrebbe essere totale, l’attore infatti ha lasciato aperto uno spiraglio: “Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”. Nella nuova stagione saranno protagoniste, invece, senza ombra di dubbio Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) e Fiorenza Pieri (Suor Teresa).











