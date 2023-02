Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: il ritorno di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni e diretta quarta puntata 2 febbraio

Giovedì 2 febbraio, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7 che, durante la settimana di Sanremo si fermerà per lasciare spazio al Festival. Quello di questa sera è il quarto appuntamento con quella che è una delle fiction più amate dal pubblico. Protagonisti indiscussi di ogni puntata sono Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra, Filippo De Carli, Valerio di Domenicantonio mentre Elena Sofia Ricci è solo una comparsa nelle nuove puntate per sua scelta.

Dopo aver lasciato il convento totalmente nelle mani di Suor Costanza, Azzurra che sta portando avanti il suo percorso di conversione e suor Teresa, questa sera, tornerà a farsi vedere Suor Angela. Tuttavia, il suo ritorno non sarà quello che i fans della fiction speravano.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni episodio L’amore ti cambia

Nel primo episodio della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7 dal titolo “L’amore ti cambia“, Azzurra che sta provando ad abituarsi alla mancanza di Suor Angela, sospetta che Suor Teresa nasconda un segreto. Azzurra comincia così le indagini incontrando inaspettatamente una sua vecchia conoscenza. Emiliano, nel frattempo, invita Sara a cena, ma la serata non sarà affatto piacevole.

Ludovica a Cate, invece, decidono di andare a Roma alla ricerca di un documento che potrebbe scagionare la madre. Ludovica, però, scopre qualcosa sul conto della mamma che non sapeva e che le fa pensare che non è, in realtà, la persona che immaginava.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni episodio Le orme dei padri

Nel secondo ed ultimo episodio della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7, dopo la cena disastrosa, Emiliano e Sara cominciando ad andare molto d’accordo. Tra i due, quella più presa appare Sara che comincia a sognare di baciarlo e teme di essere presa un’infatuazione. Emiliano, nel frattempo, è alle prese con un un test del QI il cui risultato, però, sorprende lo stesso Emiliano.

Azzurra, dopo averlo scoperto, prova a tirargli su il morale coinvolgendolo in una serie di attività tra cui una che coinvolge il suo ex allievo. Cate, nel frattempo, riceve la visita dei genitori a cui non ha ancora raccontato di non aver fatto l’esame per entrare in conservatorio mentre Ludovica capisce di non voler essere come sua madre.











