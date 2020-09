“Che fine ha fatto Tranquillo?”/ Il detto a Temptation Island 2020: cosa significa

“Sai che fine ha fatto tranquillo?” Quante volte avrete sentito questo modo di dire, finito questa sera anche in diretta su Canale 5 a Temptation Island 2020. Ma qual è la fine che fa davvero ‘Tranquillo’? “Tranquillo ha fatto una brutta fine”, e il modo di dire si basa su qualcuno che è realmente esistito e ha realmente fatto una brutta fine: è stato ucciso. Il protagonista è Tranquillo Allevi e quello che lo vede protagonista è uno dei maggiori casi di cronaca nera del dopoguerra. Tranquillo era infatti un commerciante che ha vissuto una difficile e triste storia sentimentale, poi finita nel peggiore dei modi, tra tradimenti e cambi di città. Negli anni la storia è stata spesso riadattata, finendo con l’avere tante varianti. Ma è proprio su questa storia che si base il diffusissimo modo di dire e lo scetticismo che, soprattutto in alcune città italiane (come Roma), accompagna chi riceve da un conoscente il consiglio “Stai tranquillo!”

