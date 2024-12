La malattia di Camilla Mancini

Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, ha recentemente parlato della malattia che l’ha colpita da piccolissima. La mamma di Camilla, moglie di Roberto Mancini, ha infatti avuto un problema durante il parto. “C’è stata una complicanza durante il parto e quindi sono nata con una paralisi facciale che ovviamente ha portato poi ad un’asimmetria al viso perché il lato destro è stato lesionato e quindi ha un movimento ridotto rispetto al lato sinistro”, ha detto nella trasmissione L’ora solare su Sat 200, intervistata da Paola Saluzzi.

Fortunatamente oggi Camilla Mancini è cresciuta e ha una consapevolezza diversa, e guardandosi allo specchio si riesce a guardare e ad apprezzare, scorgendo in lei una luce diversa, la stessa che i bulli non erano riusciti a cogliere. Dal canto suo, il papà Roberto Mancini, ha sempre cercato di difenderla da tutti, bulli compresi, riuscendo a trasmetterle valori importanti oltre che facendola sentire protetta.

Che cos’è la paresi facciale, la malattia di Camilla Mancini

La paresi facciale di cui è affetta Camilla Mancini è una malattia che può essere causata da diversi fattori. Le cause della paralisi del nervo facciale possono essere diverse. La più frequente è l’infiammazione del nervo facciale. Altre cause di paralisi, inoltre, possono essere: traumi; tumori (in particolare il neurinoma acustico); ictus cerebrale; diabete; trauma ostetrico, ovvero al momento della nascita. La terapia della paralisi facciale dipende dalla causa scatenante ma in alcuni casi non c’è mai una guarigione completa.

A seconda della situazione, la chirurgia plastica può essere di grande aiuto e ha come obiettivo quello di sollevare e ‘riposizionare’ l’area paralizzata, ripristinare la funzionalità della parte del viso paralizzata. Camilla Mancini, dunque, convive con la paresi facciale, una condizione che, inizialmente l’ha fatta soffrire molto, ma che oggi ha accettato come racconta lei stessa nel libro “Sei una farfalla”.