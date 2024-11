Forse non tutti sanno che la figlia dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, la splendida Camilla, è nata con una paresi facciale a seguito di un parto difficoltoso. Per anni ha dovuto subire scherni e insulti da parte di coetanei, veri e propri atti di bullismo, ma Camilla Mancini ha sempre guardato avanti e in questi giorni ha raccontato la sua storia nel suo primo romanzo dal titolo “Sei una farfalla”.

La figlia di Roberto Mancini descrive il suo lavoro come “un nuovo capitolo della sua vita”, una vera e propria “rinascita” giunta all’età di 27 anni. Attraverso una story pubblica su Instagram la neo scrittrice ha raccontato di cosa parla il suo romanzo, una donna dal nome Celeste che affronta dei temi come quello del bullismo “che ho conosciuto da bambina”, precisa la figlia dell’ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita.

ROBERTO MANCINI, LA FIGLIA CAMILLA: “CONDIVIDO QUESTA ESPERIENZA…”

Camilla spiega di aver voluto condividere la sua esperienza non tanto per farsi pubblicità, come qualche malelingua ha pensato, quanto per provare ad aiutare chi soffre per questi temi, dando così la forza a quelle persone che stanno provando dolore, lo stesso che ha provato lei sulla sua pelle.

Camilla Mancini ricorda infatti come il bullismo sia oggi una piaga sociale che lascia delle cicatrici indelebili e che a volte può portare anche alla morte. Il caso più recente e drammatico è quello del povero Leo, 15enne di Senigallia che poche settimane fa si è tolto la vita, sparandosi con la pistola del padre, dopo essere stato a lungo vittima dei bulli. Camilla Mancini, al termine della sua storia social, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato il loro affetto “che non mi aspettavo e che custodisco”.

ROBERTO MANCINI, LA FIGLIA CAMILLA: “HO UNA ASIMMETRIA AL VISO”

La giovane è stata ospite in questi giorni del programma L’Ora Solare, su Tv2000, la sua prima intervista televisiva, raccontando appunto il dramma vissuto dopo essere nata con una paresi facciale che “mi ha causato asimmetria al viso”, di conseguenza il lato destro del suo volto risulta essere meno “elastico” rispetto a quello sinistro.

Un problema che purtroppo affligge molte persone e nel contempo sono molteplici coloro che vengono in qualche modo discriminate per il loro aspetto fisico. Nel corso della chiacchierata con L’Ora Solare Camilla mancini si è lasciata andare anche alle lacrime quando è stato mandato in onda un videomessaggio di Roberto, il padre, che le ha dedicato delle parole molto toccanti: “Sono felice di avere una figlia come te”, racconta l’ex ct dell’Italia, elogiandone la sua intelligenza, la sua adolescenza, nonché quello “che stai diventando”. Mancini ha aggiunto di essere il suo primo sostenitore “in ogni passo della tua vita”, facendole i complimenti per il libro scritto per poi concludere dicendo: “Sono davvero orgoglioso di te”.