Che tempo che fa/ Anticipazioni puntata 13 marzo: ospite Sean Penn che…

Anticipazioni Che tempo che fa puntata di oggi

Questa sera su Raitre nuovo appuntamento con “Che tempo che fa“ condotto da Fabio Fazio. Nel programma verrà dato ampio spazio all’attualità e in particolare alla situazione della guerra in Ucraina. Tra gli ospiti, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e in esclusiva, l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo che approfondiranno la questione. In esclusiva Fabio Fazio intervisterà a “Che tempo che fa” l’attore Sean Penn. In queste settimane, Sean Penn ha vissuto personalmente la guerra per realizzare un documentario sulla tensione tra Russia e Ucraina. Questa sera porterà la sua toccante testimonianza ripercorrendo i momenti più duri di questa sua esperienza. L’attore è riuscito a raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri insieme a migliaia di profughi. Sean Penn è anche cofondatore di CORE (Community Organized Relief Effort), un’organizzazione di risposta alle crisi globali che nel 2010 ha aiutato la popolazione di Haiti colpita dal devastante terremoto, per la quale Penn ha mobilitato una potente rete per un’azione immediata.

Tra gli ospiti di “Che tempo che fa” ci saranno anche Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare il padre Ugo che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo e al quale è dedicato il documentario “La voglia matta di vivere”, in onda su Rai2 il 17 marzo. Interverrà questa sera a “Che tempo che fa” anche Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e curatrice del libro postumo “Una persona alla volta”.

Che tempo che fa, sparisce il tavolo. Luciana Littizzetto…

Nella puntata di “Che tempo che fa” di questa sera non ci saranno gli altri come Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Orietta Berti, Ale e Franz. L’aspetto ludico sarà demandato solo a Luciana Littizzetto. che la scorsa puntata ha letto una toccante lettera ad un soldato. La comica ha voluto dedicare un momento ai soldati che stanno combattendo la guerra: “Caro Dimitri, caro Ivan, caro Oleg, caro Pavel, caro Yuri. E ci metto dentro anche un Caro Vladimir, perché in tutta la Russia ci sarà anche un Vladimir normale. Caro Misha, ti scrivo dall’Italia. Paese che conoscerai per il calcio, la pizza e il programma dove ci prendete per il cu*o ogni capodanno. Io non ti conosco, ma mi basta guardare la tua barbetta rada e la divisa troppo grande che in te rivedo mio figlio e tutti i nostri figli”, ha esordito.

Poi la comica ha aggiunto: “Caro Boris, so che hai paura e ti senti perduto, ma sappi che tu non hai colpa. Hai 20 anni, ti hanno messo un fucile in mano e ti hanno mandato in un posto che non sai manco dov’è. Sei diventato una pedina di una partita a scacchi a cui nemmeno pensavi di giocare. Ti abbiamo fregato. Noi adulti lo facciamo spesso e ora lo stiamo facendo con la guerra, che è il modo più infame. Per questo ho compassione di te. Perché alla tua età, a 20 anni, caro Vanja, dovresti essere in giro con l’Erasmus, a stapparti la birra con l’accendino e a limonare sulla Rambla. Dovresti sederti con tutte le scarpe sporche sugli schienali delle panchine per farti mandare a stendere da quelle come me. Dovresti essere impegnato con altri cannoni, più piccoli e con la cartina lunga. Dovresti andare a farti scoppiare le orecchie ai concerti, scrivere come uno scemo con la pipì sulla neve, sparare sì ma alla sagra della scrofa della steppa per vincere il peluche per la tua fidanzata. E invece sei lì, col cuore nel fango. Condannato a essere un maschio dell’Ottocento che va a morire per la patria”. Sui social sono piovuti complimenti per il suo intervento a “Che tempo che fa”. Anche Fabio Fazio si era complimentato con Luciana dandole una pacca sulle spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA