Che tempo che fa, Ornella Vanoni racconta la rottura del femore/ “Cado in una buca, pioveva, un male…”

Ornella Vanoni, ospite fissa della nuova edizione di Che tempo che fa, la prima sul Canale Nove, ha debuttato nella puntata di ieri con alcune rivelazioni sul suo stato di salute. L’ultimo anno non è stato semplice per lei, complici alcune complicazioni fisiche che l’hanno costretta ad un periodo di riposo. Con l’ironia di sempre, la cantante è entrata in studio con un quadernino in cui ha appuntato tutti gli inconvenienti avuti: “Io ho pensato di sfogarmi, non ne posso più: tutti parlano delle loro malattie. Io non mi sono mai lamentata, adesso voglio raccontare cos’è successo a me“.

Ha così inizio il suo lungo monologo, in cui racconta le sue disavventure: “Parto per Roma per andare a cantare con Claudio Baglioni. Vado a fare la pipì, è occupato. Rimango lì, cado, un dolore lancinante. Come faccio ad andare da Baglioni? Mi riempiono di anti-infiammatori, canto da seduta, ce la faccio e poi torno a Milano. Faccio una lastra a casa, vedo una piccola frattura al pube. Letto per 20 giorni. Mi rimetto in piedi, tutto questo in pochissimo tempo, e vado a Sanremo a prendere la speciale targa Tenco. Mi gira la testa, poi faccio il concerto e sto bene“.

Ma i problemi fisici per Ornella Vanoni non sono finiti qui. La cantante prosegue la sua confessione: “Torno a Milano che rantolavo. Invece di chiamare il medico, chiamo il mio osteopata, pensando fosse il diaframma. Per caso, l’anno prima avevo preso un appuntamento su consiglio di Renato Zero, che mi aveva detto di andare a controllare il cuore“. E aggiunge: “Vado a fare l’eco-cardio, rantolando vado là e mi prendono per i capelli. Mi operano, mi mettono un pacemaker: mi hanno detto che ce l’hanno in pochissimi, ce l’ha Mick Jagger, è di nuova generazione. Mi riprendo, ma dopo due mesi mi richiamano perché mi devono mettere la valvola mitralica. Mi sento benissimo, perché ho un cuore nuovo“.

Infine, l’iconica artista si sofferma sulla recente frattura del femore: “Cado in una buca, in una voragine di quelle che ci sono a Milano: pioveva, c’erano i lavori in corso, maledetto Sala. Rottura del femore, un male. Mi sono sfogata“.













