Ornella Vanoni ‘cotta’ di Marracash: “Gli ho detto che lo sbatterei al muro”/ E su Mahmood: “Il fidanzato…”

Si chiude la stagione di 2046 – podcast condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli – con due ospiti di spicco: Fabio Fazio e Ornella Vanoni. Reduci dalla collaborazione a Che tempo che fa, il conduttore e la cantante hanno impreziosito il racconto con diversi aneddoti ma è stata soprattutto la Vanoni, come ormai consuetudine, a sganciare le perle più curiose. Dopo aver ricordato di quando Mina voleva insegnarle a giocare a poker, Ornella Vanoni si è poi soffermata su uno dei rapper più noti della scena italiana: Marracash.

Come riporta il portale di Radio 105, Ornella Vanoni – ospite nel podcast 2046 – ha confessato di avere una sorta di debole per Marracash. “E’ un bel ragazzo, anche se ho un età in cui non c’è più tutto questo, giuro sul mio onore… Però insomma, lo trovo un gran figo”. La cantante ha poi rincarato la dose svelando un simpatico retroscena: “Gli ho detto: ‘Ti sbatterei al muro se avessi trent’anni di meno’, poi mi ha chiamato nipote: ‘Nonna, ma sei pazza?!’…”.

Come racconta invece Today, Ornella Vanoni – ospite con Fabio Fazio nel podcast 2046 – si è espressa anche a proposito di un altro volto altisonante della musica italiana: Mahmood. Anche in questo il tema è stato quello sentimentale, ma non con riferimento al suo personale gusto. Anzi, la cantante ha sganciato una ‘bomba’ di gossip sul giovane che nel tempo è sempre stato molto restio nel rivelare aneddoti legati alla sua realtà sentimentale. “Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino”. Questa la rivelazione di Ornella Vanoni sul fidanzato di Mahmood, niente di scottante ma sicuramente una curiosità sulla quale il diretto interessato non si era ancora soffermato.











