Checco Zalone licenzia l’ex compagna Mariangela Eboli dalla sua azienda

Il comico pugliese Checco Zalone ha deciso di allontanare l’ex compagna Mariangela Eboli dalla sua azienda di organizzazione degli spettacoli, altro chiaro segnale di come ormai il comico abbia deciso di separare la strada da quella della madre dei suoi figli dopo le voci dei mesi scorsi. Niente da fare dunque per chi faceva il tifo per un ritorno di fiamma della coppia, Checco Zalone ha infatti deciso, di comune accordo con la madre Antonietta, di tagliare fuori Mariangela Eboli, come ricostruito da Dagospia, liquidandola con un’indennità di 30mila euro per il mancato preavviso.

Nell’ultimo anno la società Mlz era finita nuovamente sotto l’amministrazione di Mariangela Eboli, capace di riportare l’azienda a un utile grazie al successo dello spettacolo teatrale Amore+Iva, portando nelle casse della società un fatturato superiore ai 4 milioni di euro, superiore al 2020, anno in cui uscì al cinema Tolo Tolo, ultima fatica cinematografica ad ora del comico.

Checco Zalone ha una storia con Virginia Raffaele dopo l’addio a Mariangela Eboli?

Come riportato da Dagospia, la fine delle relazione tra Checco Zalone e l’ex compagna Mariangela Eboli ha portato alla decisione di dividere anche le strade professionali della coppia: “L’assemblea all’unanimità delibera di revocare con effetto immediato l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e di corrispondere, a titolo di indennità per mancato preavviso, il compenso mensile di € 5.000,00 (cinquemila) netti per sei mensilità” si legge nella nota ufficiale diramata nelle scorse ore.

Un segnale ancora più chiaro della fine della storia tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, e che conferma indirettamente la notizia del flirt tra il comico pugliese campione di incassi e la collega Virginia Raffaele: è davvero esploso l’amore tra i due artisti? Nessuna conferma diretta dalle parti in causa, ma la bomba sganciata da Dagospia nei mesi scorsi sembra sempre più credibilità.