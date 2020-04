Chef Panzini minaccia di darsi fuoco: “Non ho soldi”/ Video: “Nessun aiuto da Stato”

Pubblicità

Momenti di altissima tensione a Frosinone, Chef Panzini pronto all’estremo gesto per denunciare la situazione del suo esercizio. Come riportano i colleghi di Leggo, il titolare dell’Osteria Panzini ha minacciato di darsi fuoco davanti al suo ristorante: la scena è stata immortalata da qualche passante, che ha pubblicato il video sui social network per testimoniare quanto accaduto. Come si evince dalle sequenze disponibile, lo chef ha piazzato quattro taniche di benzina di fronte alla sua Osteria. Un gesto choc che ha scatenato il panico nella zona, una uscita dettata dalla disperazione dopo settimane di chiusura a causa delle misure restrittive per il coronavirus.

FROSINONE, CHEF PANZINI MINACCIA DI DARSI FUOCO: IL VIDEO

Lo chef Panzini ha denunciato la sua situazione, affermando di non aver ricevuto alcun tipo di sostegno economico dallo Stato. Anche per questo motivo, dunque, non potrà riaprire l’attività neanche l’1 giugno, data stabilita dal decreto. Sul post sono giunte le forze dell’ordine – carabinieri e vigili del fuoco – per tentare di risolvere la situazione, ma ci sono stati attimi di vera e propria paura, che si evince dai commenti nel video: «E’ là con le taniche di benzina», «che dramma» e non solo. Come riporta Il Messaggero, lo chef Panzini ha tenuto a precisare: «Da due mesi l’attività è chiusa, non siamo stati tutelati e non abbiamo percepito un centesimo. Stamattina ho ‘sbroccatò e chiedo scusa a tutti. Ma non si può andare avanti solo con le promesse. Almeno dessero la cassa integrazione ai miei dipendenti».

Osteria Panzini (Frosinone)…

La gente è esausta, speriamo nel buon senso da parte di tutti!!! pic.twitter.com/gTdI1xtNTh — figliodelvesuvio (@figliovesuvio) April 28, 2020





