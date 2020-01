Chef Ravinder Bhogal/ Chi è la cuoca vegana nel cuore di Gordon Ramsey

Chi è Chef Ravinder Bhogal?

Chef Ravinder Bhogal è la cuoca vegana che sarà tra i protagonisti di Masterchef Italia 9 oggi, 23 gennaio 2020. La donna è amatissima da Gordon Ramsey che molte volte ne ha tessuto le lodi. Giovane e bellissima è nata in Kenya e cresciuta a Londra. In carriera ha vissuto molte esperienze da food writer a giornalista, presentatrice, cuoca, stylist e soprattutto ristoratrice. Tra i grandi successi della Chef Ravinder Bhogal c’è sicuramente Cook in Boots, libro uscito nel 2009 per la Harper Collins e al cui interno troviamo 160 ricette. Il successo è raccontato anche dalle traduzioni in Danimarca, Germania e Olanda. Un premio importante è stato quello di Gourmand World cookbook Award come miglior primo libro di cucina del Regno Unito.

Tornando a Gordon Ramsey, a lui deve la sua crescita a livello di fama, visto che fu lo stesso chef di Hell’s Kitchen a nominarla sua Fanny Cradock durante la serie tv The F Word. Sulla BBC Ravinder ha condotto il documentario, diviso in due parti, “The Great British Curry Trail”. Tra i motivi d’orgoglio c’è sicuramente Ravinder’s Kitchen una serie BBC Wolrdwide prodotta per la televisione indiana e poi venduta anche in Asia e Medio Oriente. Nel settembre del 2016 ha aperto a Marylebone il suo primo ristorante che si chiama Jikoni. Sicuramente sul palco di Masterchef porterà la sua grande esperienza ma soprattutto la contaminazione di paesi che possiamo assaporare nella sua cucina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA