Masterchef Italia 2020, 5a puntata/ Diretta e eliminati: esterna da chef Gennaro Esposito

Giovedì 16 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2020, giunto alla sua quinta puntata. La scorsa settimana sono state eliminate Nunzia e Rossella: la prima non ha superato l’Invention Test e ha avuto la peggio nel ballottaggio con Andrea e Nicolò, mentre la seconda si è tolta il grembiule dopo il pressure test finale. Perse così due quote rosa, il talent show culinario riparte questa sera con una doppia, entusiasmante puntata, che promette grandi colpi di scena. D’altro canto, ormai i concorrenti hanno compreso di essere entrati davvero nel vivo del gioco e di non avere, di fatto, margine d’errore: la giuria non si lascerà intenerire da un paio di occhi lucidi, né verrà meno alla sua imparzialità. Parola di Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ricordiamo che in lizza per la vittoria del programma sono rimasti Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò e Vincenzo.

LA MISTERY BOX DELLA QUINTA PUNTATA DI MASTERCHEF ITALIA 2020

I concorrenti di Masterchef Italia 2020, nel corso della quinta, duplice puntata, saranno, come di consueto, attesi dall’ormai arcinota Mistery Box, che vedrà i concorrenti alle prese con 10 ingredienti dalle dimensioni minime ma dal sapore esplosivo. Chi risulterà essere il migliore al termine della prova, oltre a essere nominato capitano di una delle brigate protagoniste dell’esterna successiva, godrà di un prezioso vantaggio in ottica Invention Test, nel quale, a farla da padrona, saranno i frigoriferi di casa dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, contenenti alcuni degli ingredienti più caratteristici e rappresentativi della loro cucina. Colui (o colei) che si classificherà in ultima posizione, dovrà invece abbandonare definitivamente la trasmissione.

MASTERCHEF ITALIA 2020: IN ESTERNA DA UNO CHEF DI VICO EQUENSE

Superati, nell’ordine, Mistery Box e Invention Test, nel corso della quinta puntata di Masterchef Italia 2020 i concorrenti dovranno fronteggiare la seconda prova in esterna della stagione. Dopo il raduno in pianura della scorsa settimana, con il riso a rivestire un ruolo di assoluto prestigio, questa volta sarà Vico Equense il teatro della competizione. Gli aspiranti cuochi si trasferiranno in Campania presso la cucina dello chef Gennaro Esposito, in occasione di una tre giorni di eventi gourmet che richiamerà lungo la costiera sorrentina chef stellati provenienti da ogni angolo dell’orbe terracqueo. I concorrenti affronteranno una sfida a base di street food, giudicata da una clientela numerosa e molto esigente. La brigata vincitrice accederà di diritto alla prossima puntata, gli sconfitti, come di consueto, saranno attesi dal pressure test con la partecipazione dello chef stellato Lino Scarallo, che porterà nella cucina di MasterChef alcune delle sue creazioni. Chi ne uscirà sconfitto, diverrà il secondo e ultimo eliminato della serata.



