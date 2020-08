Chi Chi DeVayne morta per sclerodermia/ Addio alla drag Queen di “RuPaul’s Race”

Addio a Chi Chi DeVayne, la drag queen lanciata dal programma “RuPaul’s Drag Race” e concorrente della terza stagione di All Stars. A soli 34 anni è morta la quarta classificata dell’ottava stagione del programma di RuPaul che l’ha lanciata nel mondo delle drag e non solo. Una morte che ha sconvolto il mondo delle drag Queen anche se la giovanissima Chi Chi DeVayne soffriva di una brutta malattia: la sclerodermia, una malattia cronica di tipo autoimmune che colpisce il sistema immunitario e gli organi interni, fra cui cuore e reni. A confessarlo è stata proprio Chi Chi lo scorso 23 luglio con un messaggio condiviso sui social in cui aveva raccontato di essere stata ricoverata in ospedale per una insufficienza renale dovuta proprio a questa malattia. “Spero di poter tornare a casa presto, forse domani” – le parole di Chi Chi DeVayne pubblicate su Instagram lo scorso mese – “voglio iniziare a fare la terapia a casa mia. La prima dialisi è andata bene, mi hanno iniettato alcune cose prima che io entrassi e non ho sentito nulla. Sono stato sdraiato sulla schiena per sei ore”.

Chi Chi DeVayne

A distanza di nemmeno un mese ecco arrivare la tragica notizia della morte di Chi Chi DeVayne. In tanti l’hanno ricordata, celebrata ed omaggiata sui social con messaggi di grandissima stima ed affetto. A cominciare dalle colleghe ed ex concorrenti conosciute proprio nel programma di RuPaul: da Delta Work a Bob The Drag Queen, da Trixie Mattel a Thorgy Thor e tante altre. C’è anche chi come Derrick Barry ha voluto ricordarla con un post ironico e dolce, mentre Mama Ru ha scritto: “ho il cuore a pezzi per la dipartita di Chi Chi DeVayne. Sono così grato di aver avuto l’opportunità di conoscere la sua anima così bella e gentile. Ci mancherà molto, ma non verrà sicuramente dimenticata”. Anche RuPaul ha commentato la morte della sua “creatura: “ho il cuore spezzato nell’apprendere della morte di Chi Chi DeVayne. Sono grato che abbiamo avuto modo di conoscere la sua anima gentile e bella. Ci mancherà moltissimo, non la dimenticheremo mai. Possa il suo spirito generoso e amorevole splendere su tutti noi. A nome di VH1, World of Wonder, il cast e la troupe di RuPaul’s Drag Race, esprimo la mia più profonda compassione, dalla nostra famiglia alla sua”.



