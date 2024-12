Nuovo capitolo, stesso seguito; Don Matteo 14 – questa sera, 12 dicembre 2024, l’ottava puntata – è riuscito ancora una volta a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori con una trama densa di novità e come sempre anche di colpi di scena. Non molti sanno che però siamo ormai prossimi al finale di stagione e anche questa nuova saga della fiction di Rai Uno è vicina alla conclusione. Ma quando finisce Don Matteo 14?

Non è forse una buona notizia per i fan della fiction l’imminenza del finale di stagione di Don Matteo 14, ma quando finisce? Prima di arrivare alle date dell’ultimo appuntamento con le storie legate a Don Massimo bisogna fare un passo indietro. Gli spettatori più accaniti ricorderanno come, rispetto al palinsesto programmato, sia saltata una puntata della fiction targata Rai Uno. Era il 14 novembre e gli appassionati sono rimasti ‘orfani’ del consueto appuntamento con Don Matteo 14. Arriviamo così al finale di stagione previsto per la settimana prima di Natale e che sarà scandito da un doppio appuntamento ravvicinato proprio per recuperare la puntata non andata in onda a novembre.

Don Matteo 14, dalla puntata da recuperare al finale di stagione: ecco quando finisce la fiction

E quindi, quando finisce Don Matteo 14? Escluso l’appuntamento di questa sera – 12 dicembre 2024 – la fiction di Rai Uno offrirà agli spettatori due puntate ravvicinate per raccontare il finale di stagione. La puntata extra è prevista per martedì 17 dicembre 2024; episodio necessario per recuperare l’assenza dello scorso 14 novembre. Il vero e proprio ultimo appuntamento con Don Matteo 14 arriva invece due giorni dopo: il 19 dicembre 2024 andrà infatti in onda l’ultima puntata della fiction per un finale di stagione che si appresta ad essere carico di emozioni e colpi di scena.