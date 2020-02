Chi disse “Perché in casa mia non sono appesi miei dipinti? Perché non posso permettermeli”? La risposta è…

Chi ha detto la frase: “Perché in casa mia non sono appesi miei dipinti? Perché non posso permettermeli”. Stefano Calligione di 33 anni è arrivato a giocarsi i 10mila euro a Chi vuole essere milionario di Gerry Scotti proprio su questa domanda. Le possibili risposte presentate al concorrente sono Banksy, Andy Wahrol, Mondrian e Pablo Picasso. Il concorrente sembra già sicuro della risposta avendo già sentito da qualche parte questa domanda ed inizia il proprio ragionamento proprio da Pablo Picasso. Si fiderà del primo intuito? La risposta esatta è proprio il famoso pittore spagnolo Pablo Picasso, uno dei maggiori protagonisti della pittura del XX secolo.

