La valle della vendetta, diretto da Richard Thorpe

Giovedì 12 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western del 1951 dal titolo La valle della vendetta.

La pellicola è diretta dal regista Richard Thorpe, diventato famoso durante gli anni 50 con progetti come Ivanhoe (1952), Il prigioniero di Zenda (1952) e I cavalieri della Tavola Rotonda (1953). La storia è tratta dal romanzo Vengeance Valley scritto dal pistolero Luke Short nel 1949, mentre i costumi sono stati curati da Walter Plunkett, uno tra i più prolifici costumisti della storia di Hollywood e che lavorerà con il regista anche ne La legge del silenzio (1950), I fratelli senza paura (1953) e Il principe studente (1954).

Beatrice Luzzi lancia una frecciatina a Stefania Orlando/ Lo spoiler dell'opinionista non passa inosservato

Il protagonista del film La valle della vendetta è interpretato dall’attore statunitense Burt Lancaster, considerato tra le più grandi star del cinema americano, con pellicole quali Da qui all’eternità (1953), Il figlio di Giuda (1960) e L’uomo di Alcatraz (1962). Al suo fianco l’attore statunitense Robert Walker, che aveva già collaborato con Thorpe in Sua Altezza e il cameriere (1945) e Al caporale piacciono le bionde (1945), e l’attrice statunitense Joanne Dru, volto di numerosi film western di grande successo, come Il fiume rosso (1948), I cavalieri del Nord Ovest (1949) e La carovana dei mormoni (1950). Nel cast del film La valle della vendetta anche Sally Forrest, John Ireland, Hugh O’Brian, Ray Collins e Carleton Carpenter.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 12 dicembre 2024/ Mario Cusitore torna per Prasanna e Valentina

La trama del film La valle della vendetta: una storia di intrighi e tradimenti

La valle della vendetta è ambientato nelle terre selvagge del Colorado, dove uno degli allevatori più ricchi della zona, Arch Strobie, diventato molto vecchio, è molto preoccupato perché il suo unico figlio, Lee, è un ragazzo ribelle e svogliato, che rifiuta di seguire le orme del padre.

Con loro vive anche il giovane Owen, figlio del precedente matrimonio della moglie di Arch, che l’uomo ama come se fosse suo figlio.

Owen è un ragazzo onesto e laborioso che dedica tutto il suo tempo alla cura della loro attività, molto più simile ad Arch come carattere e sogni. Nel frattempo la situazione diventa ancora più complicata poiché Lee, che è sposato con Jenny, mette incinta una ragazza del luogo di nome Lily. Quest’ultima si rifiuta di svelare chi sia il padre del bambino e i suoi fratelli iniziano a sospettare che il suo amante sia Owen, poiché il ragazzo aveva regalato dei soldi a Lily per aiutarla nella cura del neonato.

La Sad, chi sono e perché si chiamano così/ "Significa prendere i dolori e trasformarli in musica..."

In realtà Owen ha donato questa somma per conto di Lee, ma viene ignorato dai fratelli di Lily che desiderano solo vendicare l’onore della ragazza. Jenny, però, capisce che è il marito il padre del bambino e vorrebbe lasciarlo, ma solo le parole del suocero e di suo cognato la convincono a non abbandonare il tetto coniugale.

Intanto Lee, pronto a tutto pur di liberarsi del fratellastro ed entrare in possesso dell’intera proprietà, continua a manipolare i fratelli della sua amante affinché uccidano il povero Owen.