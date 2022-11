Chi é Aaron Cenere di Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Il debutto su Spotify

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere debutta a Tu si que vales: il nuovo traguardo

Mentre avanza incontrastata la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si conquista un’ospitata extra-talent a Tu si que vales. Ebbene sì, con la pole position nella classifica di canto, giudicata dai giudici ospiti in studio Michele Bravi, Beppe Vessicchio e Stash Fiordispino dei The Kolors in partnership con i rappresentanti delle radio collegati con lo studio, nella puntata domenicale del talent datata 13 novembre 2022 Aaron raggiunge il nuovo traguardo. L’allievo cantautore protetto di Rudy Zerbi, ad Amici 2022, riceve la comunicazione di un invito alla finale dello show del sabato sera prevista per il 19 novembre, per un’esibizione promozionale del primo inedito rilasciato nell’era Amici 22. Si tratta di Universale, una canzone che parla di amore concepito come il motore propulsore della vita, nell’accettazione che tutto é materia, nulla si crea e si distrugge, ma tutto si trasforma come il susseguirsi inesorabile delle stagioni: “Universale è la personificazione di paure e indecisioni, la voglia di trovare un rifugio nella propria vita alla quale parlo al femminile, lei l’unico amore universale, la ragione per esistere e per resistere”, dichiara l’ospite a Tu si que vales Aaron sul pezzo. Una storia d’amore, in realtà, non é destinata a finire realmente, anche quando sembra finire, oltre la credenza che nulla duri per sempre.

Amici 2022: Piccolo G, Aaron e Niveo debuttano in radio/La reazione al primo ascolto

L’amore, il motore universale della creazione, si trasforma e canalizza l’energia verso nuovi orizzonti e più in generale nelle scelte che la vita ci chiama a fare per essere artefici del nostro destino. Universale parla anche degli stati d’ansia che hanno ad oggi messo a dura prova il cantautore maggiorenne umbro, al secolo Edoardo Boari. Un disagio che sovviene negli attimi in cui si vorrebbe avere il pieno controllo dell’emotività.

Amici 2022, fuori gli inediti Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G/ La data del rilascio

Aaron Cenere esordisce su Spotify Italia e concorre in radio con Universale: la posizione nella classifica stream di Amici 2022

L’artista di Universale ha compiuto 18 anni nella scuola di Maria De Filippi, e, ad Amici 2022, con il rilascio del primo inedito Universale é debuttato su tutte le piattaforme musicali e in radio. Non a caso concorre al rinnovato Special & Contest aperto da Radio Zeta alle preferenze dei radioascoltatori sul sito del gruppo radiofonico di cui fa parte (Rtl.102.5), Rtl.102.5.play, dove lui concorre con i rivali Piccolo G e l’inedito Più mia e Niveo e l’inedito Scarabocchi. Sono i radioascoltatori chiamati a decretare l’inedito vincitore del contest radiofonico, nella puntata domenicale di Amici attesa per il 20 novembre 2022 su Canale 5.

Amici 22, chi vince la gara stream: Tommy, NDG e Wax?/ Fuori gli inediti di Aaron e..

Nel frattempo, Universale segna il suo debutto sulla piattaforma di streaming online, Spotify Italia, e in una prima classifica di ascolti che Il sussidiario stila sugli inediti di Amici 2022 l’ospite a Tu si que vales, Aaron Cenere, si posiziona al quarto posto, alle spalle di Wax, Ndg e Tommy Dali, raggiungendo quota oltre 160mila ascolti in streaming con il suo inedito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA