La sua vita è lontana dai riflettori, ma oggi gli occhi sono puntati tutti su di lui: Adelmo Blue Fornaciari. Figlio del celebre cantante Zucchero e di Francesca Moser, è laureato in giurisprudenza, ha lavorato come praticamente in uno studio, e poi ha seguito la sua passione per lo sport e più precisamente per il calcio. Infatti dallo scorso anno ricopre il ruolo di talent scout per l’Inter.

Adelmo Blue Fornaciari, di ventisette anni, è un tifoso dell’Inter, lavora come talent scout, e il paradosso è che suo padre Zucchero è un gran tifoso del Milan. Quindi si può solo immaginare l’atmosfera che si respira a casa loro quando viene il tempo del derby. Se il suo nome è balzato agli onori della cronaca è per via del fatto che è stato coinvolto in un incidente in Kenya dal quale è uscito fortunatamente illeso.

Adelmo Blue Fornaciari (figlio di Zucchero) uscito illeso da un incidente in Kenya

Il figlio di Zucchero, Adelmo Blue Fornaciari, è stato coinvolto in un incidente in Kenya, ma per fortuna sta bene. La sua vita è sempre stata lontana dai riflettori e in questo momento, però, sono tutti puntati su di lui per scoprire qualcosa in più, ma quello che si sa è che oltre a essere appassionato di sport, è molto legato alla sua famiglia, senza contare i ricordi e i racconti che il padre ha condiviso in alcune rare interviste.

In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair del 2016 il celebre cantante Zucchero ha descritto il suo rapporto con il figlio dicendo di non essere affatto un padre classico con uno sguardo in grado di incutere paura. “A volte con Blue mi arrabbia, inizio a urlare, poi ci mettiamo a ridere” ha raccontato il cantante sul figlio. Ha poi aggiunto che Blue è molto più sicuro di lui e che non aveva voglia di studiare e che ha sempre capito le sue difficolta nel farsi rispettare come suo Blue e non come figlio d’arte.

