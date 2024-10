Alan Friedman è uno dei concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda su RaiUno che vede la conduzione di Milly Carducci. Alan Friendman è un giornalista americano nato a New York il 30 Aprile 1956, che da tempo lavora anche nel panorama italiano. Ma andiamo a conoscere meglio chi è il ballerino Alan Friedman.

Un giornalista, conduttore e scrittore che lavora da tempo sul panorama italiano. Una carriera di gran rilievo che lo ha visto compiere studi tra le università di Londra, di New York e l’Università John Hopkins di Washington, negli anni ’80 inizia a scrivere per il Financial Times e successivamente ha cominciato la sua attività come scrittore in Attività in Famiglia, libro dove parla di Gianni Agnelli, della Fiat e di tutta la sua famiglia.

Nel corso della sua avventura come giornalista Alan Friedman ha scritto per il New York Times e per il Financial Times, e inizia a collaborare con la Rai in Money Line. Rai, poi Sky, LA7 e un percorso straordinario che lo ha reso una vera e propria celebrità intellettuale. Recentemente – prima di Ballando con le Stelle – si è concentrato riguardo la scrittura di alcuni saggi su economia e politica.

Chi è Alan Friedman, curiosità sulla sua vita privata

Alan Friedman è sposata con una donna italiana di nome Gabriella Carignani. Ovunque si scrive che i due vivono a Forte dei Marmi ma Alan – intervenuto in questi giorni come ospite a La Volta Buona – ha chiarito che vive tra Lucca e la Svizzera. Alan Friedman è un grande appassionato di musica ed è presidente del Lucca Festival.

Nel corso della sua carriera ha incontrato e intervistato personaggi importanti come Berlusconi, Putin e Trump e soprattutto con il primo ha instaurato negli anni un ottimo rapporto. Riguardo l’incontro con Gabriella sempre nella trasmissione di Caterina Balivo l’uomo ha svelato: “Negli anni ’90 avevo comprato una casa nelle colline, e c’era una coppia toscana e ho conosciuto lì Gabriella, al tempo era sposata ma è così che ho incontrato la mia compagna di vita”.

La donna era già sposata e i due si sono conosciuti meglio dopo il divorzio di quest’ultimo, Alan ha utilizzato la passione in comune per la musica e sono andati a cena insieme. In questo modo poi è scoppiato il primo bacio ed è cominciata la loro storia. I due non hanno figli. E’ stato premiato nel 2014 con il premio Cesare Pavese per Ammazziamo il Gattopardo. Tornando a Ballando con le Stelle l’uomo ha rivelato che – al termine dell’ultima puntata – ha sentito Elly Schlein che si è congratulata con lui per la sua prestazione come ballerino.