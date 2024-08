Chi è Alberto Bettiol, ciclista italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024: la vita privata

Alberto Bettiol è uno degli atleti in gara per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua passione per la bicicletta lo ha portato a raggiungere traguardi importanti nell’ambito del ciclismo, ma è la sua vita privata a rivelare un uomo complesso e affascinante. Nato a Vicenza il 1 ottobre 1993, Bettiol ha dimostrato fin da giovanissimo un talento innato per il ciclismo, tanto che la sua carriera è stata costellata di successi, tra cui la vittoria alla Strade Bianche del 2019, una delle corse più suggestive e impegnative del calendario ciclistico.

Chi è Marta Maggetti, ha un fidanzato?/ Vita privata e carriera atleta oro nel windsurf alle Olimpiadi 2024

Ma dietro il campione c’è un uomo che ama la semplicità e la vita all’aria aperta. Oltre alla bicicletta, Bettiol coltiva altre passioni, come il volo, che lo porta a vivere esperienze uniche e a guardare il mondo da una prospettiva diversa.

Chi è Lisa, la fidanzata di Andrea Bettiol: spunta la foto con l’ex Greta…

La vita sentimentale di Alberto Bettiol è un altro aspetto che incuriosisce i suoi fan. Sebbene sia piuttosto riservato su questo fronte, si sa che il campione vicentino è legato sentimentalmente ad una ragazza che, tuttavia, preferisce stare lontano dai riflettori. La fidanzata di Alberto Bettiol si chiama Lisa ed è un pilastro nella sua vita, visto che lo sostiene in ogni sua impresa, condividendo con lui la gioia delle vittorie e i momenti più difficili.

Chi è Elisa Balsamo, ciclista alle Olimpiadi di Parigi 2024/ Il fidanzato è il collega Davide Plebani

La coppia, che preferisce mantenere un basso profilo, è tuttavia spesso avvistata insieme durante le gare e gli eventi mondani. Spulciando però sul profilo Instagram di Bettiol, stupisce trovare la foto di un bacio romantico con una ragazza che non è la fidanzata Lisa. La donna che, nello scatto risalente al 2022, Bettiol bacia è la sua ex fidanzata Greta Tafi, figlia dell’ex ciclista Andrea Tafi.