MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: TANTI ESORDI AZZURRI

Sono tantissime le opportunità di portare a casa una medaglia nella prossima giornata olimpica, il medagliere potrebbe infatti essere riempito ancora una volta da Marcel Jacobs, il campione in carica nei 100 metri proverà a confermare ancora una volta di essere l’uomo più veloce del mondo questa mattina. Insieme a lui, parteciperà anche Ali.

Il centometrista però non sarà l’unico ad esordire oggi, tornerà in vasca anche Gregorio Paltrinieri nella 1500 metri stile libero, per i meno avvezzi sappiate che si tratta di una sorta di gara di enduro in salsa acquatica. In campo poi tornerà l’Italvolley maschile che affronterà la Polonia in uno scontro che i bookmaker danno come favoriti proprio i nostri ragazzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: TUTTI GLI AZZURRI DI OGGI

Oltre ai cento metri con Jacobs e alle vasche di Paltrinieri, il medagliere Olimpiadi 2024 aspetta di essere riempito da tutti quegli sport in cui siamo ancora lontani dalle fasi finali. Abbiamo citato la Pallavolo, ma anche il Judo a squadre femminile si trova per ora ai trentaduesimi di finale, mentre abbiamo ancora un’altra gara di golf con il nostro Manassero, in sua compagnia ci sarà Migliozzi.

Tonerà su strada il ciclismo e con esso potremmo rivedere le pedalate di Bettiol, un altro grande papabile vincitore di una medaglia da qui alla fine dei giochi, almeno secondo i bookmaker principali. L’atletica avrà qualche fase intermedia in cui vedremo qualche azzurro, ultimo ma non per importanza poi il Settebello, impegnato in una gara contro la Romania.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: CLASSIFICA

1) Cina 13-8-9 tot: 30

2) Francia 11-12-13 tot: 36

3) Australia 11-6-5 tot: 22

…

8) Italia: 5-8-4 tot: 17