Chi è Alessandro Rea, concorrente di Io Canto Senior 2024

Io Canto Generation 2024 è iniziato da poche ore ma Gerry Scotti ne approfitta per lanciare anche la nuova costola del mondo di Io Canto, quella dedicata ai Senior, annunciando i suoi primi concorrenti. Alessandro Rea è uno di questi: ha 47 anni e una grandissima passione per il canto, anche se non è mai riuscito a calcare i palchi che avrebbe voluto.

Santone Kadir, un'adepta: "Ho girato nuda per il paese ma è stata una scelta di fede"/ "Non ero costretta"

“Avremo in gara dei bravissimi cantanti, ma nella vita non hanno mai fatto i cantanti. Hanno il sogno di fare il cantante e la passione per la musica. Abbiamo scoperto realtà meravigliose”, ha d’altronde annunciato Gerry Scotti in diretta su Canale 5, lasciando poi spazio ad Alessandro Rea, assistente capo di polizia che lavora a Roma. “I Miei superiori mi hanno dato il permesso di essere qui quindi li ringrazio.”, annuncia, prima di dedicarsi alla sua esplosiva esibizione: l’uomo canta Sex Bomb di Tom Jones, muovendosi anche a ritmo di musica. Il risultato è un’esibizione carica di grinta e con una voce potenete che promette scintille a Io Canto Senior.