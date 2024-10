Io canto generation 2024: anticipazioni e diretta prima puntata 9 ottobre

Oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, si riaccendono i riflettori sulla musica e sul talento artistico delle persone comuni, Gerry Scotti, in prima serata su canale 5, conduce la prima puntata di Io canto generation, giunto alla seconda edizione. Ventiquattro i concorrenti del talent show di canale 5 che saranno divisi in sei squadre guidati da sei capitani che proveranno a tirare fuori il meglio da ciascun concorrente per portare il maggior numero di partecipanti in finale.

Tutti i concorrenti hanno tra i 10 e i 15 anni e, con l’aiuto del proprio capitano, proveranno a convincere la giuria a cui spetta il compito di giudicare ogni esibizione. Quella di questa sera è la prima di sei puntate che saranno raccontate anche dalla radio ufficiale del programma che è R101, rappresentata da Chiara Tortorella, che avrà un ruolo decisivo nella classifica.

Io canto generation 2024: la giuria

Parte fondamentale di Io canto generation 2024 è la presenza della giuria composta da conduttori, cantanti e attori. Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, in giuria, tornano Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Ai nomi citati, si aggiunge anche Iva Zanicchi che è reduce dal grave lutto che l’ha colpita con la morte del compagno Fausto.

Per la Zanicchi si tratta del ritorno in tv dopo il lutto che ha affrontato nelle scorse settimane. Dopo essere stata capitana di una squadra, Iva Zanicchi passa così in giuria come ha confermato Gerry Scotti a Tv Sorrisi e Canzoni: «Iva è una vera combattiva e non molla mai. Nella scorsa edizione però soffriva quando vedeva un membro della sua squadra perdere».

I capitani di Io canto generation 2024

Con il passaggio di Iva Zanicchi nella giuria di Io canto generation 2024, tra i capitani arriva una nuova artista, pronta a guidare i concorrenti in un’avventura fatta di musica, ma anche di tane emozioni. A Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, si aggiunge Lola Ponce.

Ogni capitano guiderà una squadra composta da ragazzi con un’età tra 10 e 15 anni guidati dalla direzione artistica di Roberto Cenci, accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In ogni puntata, tutti i concorrenti si esibiranno con una performance preparata anche con l’aiuto del proprio capitano.

Come vedere in diretta streaming Io canto generation 2024

Io canto generation 2024 va in onda ogni mercoledì, in prima serata, su canale 5 al termine della puntata di Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, disponibile come sito e applicazione, è possibile seguire anche la diretta streaming dello show musicale. Inoltre, con Mediaset Infinity, la diretta streaming è disponibile in qualsiasi momento così come le clip dedicate ai singoli concorrenti.