CHI È ANNA FERZETTI, “FAVINO? LUI È IL MIO PRIMO FAN: QUANDO NACQUE GRETA…”

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino? Questa sera i riflettori si riaccenderanno sulla 42enne attrice capitolina, nonché figlia d’arte, dato che nel nuovo appuntamento in prima serata con “Che Tempo Che Fa” sul Nove saranno protagonisti il suo storico partner, nonché collega, e Gabriele Salvatores, regista del film, “Napoli-New York” che i due presenteranno nel talk show condotto da Fabio Fazio. E, in attesa di ascoltare dalle parole dei due ospiti qualcosa di più su questa nuova fatica cinematografica, e magari anche qualche accenno alla vita privata del 55enne attore romano, scopriamo intanto chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, e come ha conosciuto l’uomo da cui la separano tredici anni di differenza.

Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ Il tenore: "il ​​matrimonio è iniziato quando ci siamo incontrati"

Per raccontare chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, e madre delle sue due figlie, dobbiamo raccontare qualcosa della biografia della donna, entrata oramai nella vita del collega da più di vent’anni e mai più uscitane nonostante la coppia, almeno fino ad ora, abbia deciso di non fare il grande passo e convolare a nozze. Classe 1982 e figlia unica, del compianto Gabriele Ferzetti (1925-2015), Anna ha seguito le orme del padre tuttavia percorrendo una traiettoria diversa e vivendo per un periodo anche a Londra, prima di fare ritorno nella Capitale, dove peraltro è nata. E sarà proprio dopo il suo rientro in Italia, nel primo decennio del Duemila, che la Ferzetti comincia la sua carriera al cinema con “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek, mentre sul piccolo schermo è attiva sin dal 2002.

Raimondo Todaro, la frecciata al veleno mentre guarda Amici 2024/ Fan furiosi: "Da che pulpito parla..."

COMPAGNA DI FAVINO, “STANDO UN PO’ SEPARATI LA COPPIA SI RAFFORZA”

Come accennato sopra, la loro storia d’amore è cominciata molti anni fa, nel 2003: e per scoprire qualcosa di più su chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, possiamo rifarci al racconto dell’attrice circa il loro primo incontro, dovuto a un caso fortuito. “Pierfrancesco lo conobbi a una festa: mi pestò un piede, poi abbiamo iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più” aveva spiegato la 42enne a proposito dell’uomo che ha reso padre due volte con la nascita delle figlie Greta (nata nel 2007) e Lea (venuta al mondo invece più tardi, nel 2013). A proposito va ricordato che la più grande di casa Favino ha già debuttato sul grande schermo nel 2023, assieme alla mamma, ne “I peggiori giorni”, mentre la piccola ha preso parte alla pellicola “Padrenostro” del 2020 insieme a papà ‘Picchio’, nomignolo datogli dalla Ferzetti.

Carlo Verdone, chi è: "Rimasto segnato per sempre dalla morte di mia zia Lina"/ "Mi sono curato"

“Ci siamo conosciuti a una festa di amici, noi amiamo ballare” aveva raccontato ancora la compagna dell’attore in una intervista concessa a ‘Vanity Fair’, in cui rievocava quell’episodio, e che ci racconta qualcosa di più su chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: infatti pare che il compagno sia non solo il suo primo fan ma pure la persona che l’ha spinta a buttarsi nella recitazione dopo la nascita di Greta. “Nel privato lui è paziente, amorevole e dolce” aveva detto la Ferzetti, ammettendo che spesso per impegni di lavoro si vedono poco ma “ogni volta è una gioia ritrovarsi, se si sta un po’ separati poi la coppia si rafforza”. Non solo: è curioso anche scoprire che, nonostante la loro relazione risalga ai primi Anni Duemila, per un periodo la coppia ha vissuto in due case differenti e fino alla nascita della primogenita. “Ma erano due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ per la convivenza e allineare i percorsi…” aveva precisato l’attrice che, riguardo al matrimonio si era limitata a dire che “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia e sapersi rinnovare”.